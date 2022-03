Cinema in Goldonetta, domenica 27 Cyrano mon amour

Domenica 27 marzo ore 18, con Cyrano mon amour, un film dove cinema e teatro si fondono in un appassionante racconto sulla genesi del celebre capolavoro di Rostand

Domenica 27 marzo ore 18, con Cyrano mon amour, un film dove cinema e teatro si fondono in un appassionante racconto sulla genesi del celebre capolavoro di Rostand, continua rassegna di Cinema in Goldonetta, organizzata dagli Amici del Cinema La Goldonetta in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni e Amici del Teatro Goldoni.

Cyrano, Mon Amour, il film diretto da Alexis Michalik, segue la storia di Edmond Rostand (Thomas Solivérès), un drammaturgo dal talento geniale. Sfortunatamente, tutto ciò che ha scritto fino ad ora è stato un flop. Si paralizza alla vista di una pagina bianca e la sua ispirazione si è ormai prosciugata. Ma grazie alla sua ammiratrice Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié), incontra il più grande attore del momento, Constant Coquelin (Olivier Gourmet), che insiste nel voler recitare nella sua prossima commedia… e vuole presentarla in anteprima dopo tre settimane!

C’è però un piccolo problema: Edmond non l’ha ancora scritta e non ha idea di che storia raccontare… Tutto ciò che conosce è il suo titolo: Cyrano de Bergerac. Per accedere alla Rassegna è necessario essere soci di una delle due associazioni: Amici Teatro Goldoni o Associazione Amici del Cinema “La Goldonetta”. L’iscrizione può essere effettuata presso il negozio Antichità “Il Quadrifoglio” – via Mayer 63/a – tel. 0586 883544. Costi iscrizione: Amici del Cinema La Goldonetta € 30,00 /Amici del Teatro Goldoni € 40,00. Le tessere hanno validità annuale.

N.B.: L’accesso alle proiezioni è consentito solo a coloro in possesso di Green Pass ed è necessario indossare la mascherina FFP2 all’interno della sala.