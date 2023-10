Cinema Teatro 4 Mori, Don Chisciotte in diretta dalla Royal Opera House

Da martedì 7 novembre a martedì 11 giugno sette “appuntamenti cinematografici” di assoluto prestigio e grande qualità artistica. Si inizia martedì 7 novembre alle 20.15 con l’esibizione di danza basata sul famoso romanzo di Miguel de Cervantes

“Royal Opera House” è il titolo della rassegna che da martedì 7 novembre a martedì 11 giugno animerà gli spazi del Cinema Teatro 4 Mori con sette “appuntamenti cinematografici” di assoluto prestigio e grande qualità artistica, grazie alla collaborazione con Nexo Digital, My Movies.it e Trafalgar Releasing. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere ad una ripresa, trasmessa in diretta, degli eventi che avranno luogo sul palco di uno dei teatri d’opera più importanti al mondo: la Royal Opera House di Londra. Ad aprire le danze – è proprio il caso di dirlo – un classico tra i più conosciuti. Martedì 7 novembre alle 20.15 andrà in scena Don Chisciotte, l’esibizione di danza basata sul famoso romanzo di Miguel de Cervantes “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, a cura della compagnia di danza di fama internazionale Royal Ballet. Ricco di arguzia e di coreografie di grande effetto, questo energico balletto del 19esimo secolo è animato dalla vivace partitura di Ludwig Minkus ed è una splendida vetrina per il virtuosismo dei primi ballerini del celebre gruppo. Creata proprio per il medesimo corpo di ballo una decina di anni fa, l’esuberante produzione di Carlos Acosta porta in scena la solarità e il fascino della Spagna, con i caratteristici disegni di Tim Hatley. Il cast, diretto da Valery Ovsyanikov, è composto da Mayara Magri (Kitri) e Matthew Ball (Basilio). Le parole della direttrice Serena Cassarri: “La proiezione delle iniziative della Royal Opera House è un sogno al quale stavamo lavorando davvero da molto tempo. Poter offrire queste chicche a tutti i livornesi, e non solo, seppur in modalità cinema, offre la possibilità di entrare in contatto con manifestazioni normalmente accessibili a pochi, ad un prezzo popolare. Don Chisciotte sarà un banco di prova, ma sono sicura che andrà benissimo. Già in questi giorni possiamo vedere sui canali social della Royal Ballet, i primi ballerini che raccontano aneddoti e retroscena dello spettacolo. Un aspetto che rende ancora più magica l’attesa”. Per informazioni e biglietti: biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero 12 euro, ridotto (scuole di danza, over 65, under 10, soci Coop) 10 euro.

