Cinema Teatro 4 Mori, presentata la stagione 2022-2023

Tantissimi gli appuntamenti in programma grazie ad un'importante novità: la sinergia nella gestione degli spettacoli tra la Compagnia degli Onesti di Emanuele Barresi e la direttrice del cinema-teatro Serena Cassarri

di Giulia Bellaveglia

Il Cinema Teatro 4 Mori presenta, seppur con largo anticipo, la propria stagione teatrale. Un programma ricco e molto differente da quanto visto negli ultimi anni. A partire dal 2022 infatti ad occuparsi della gestione della programmazione saranno sia, come di consueto, la Compagnia degli Onesti di Emanuele Barresi, sia la stessa struttura del cinema-teatro attraverso la direzione di Serena Cassarri. “Una collaborazione importante, che permette al teatro di muoversi su più fronti – dice Barresi – Come si vede dal programma, tutto è più ampio rispetto a quello che facevamo noi, ovvero sei spettacoli. Una cifra limitata che, tuttavia, in epoca pre-Covid, ci aveva fatto raggiungere la quota ragguardevole di 540 abbonati. L’anno scorso invece i numeri sono stati minori, la gente evidentemente aveva ancora paura. Speriamo adesso, che il peggio sia passato, e che l’affluenza torni quella di un tempo”. Per ciò che riguarda la prosa e i readings musicali ad essere fissati per novembre sono gli spettacoli “Doctor Faust” con Emy Bergamo, Giampiero Ingrassia e Mimmo Ruggiero e “Un’ultima cosa”: cinque invettive, sette donne e un funerale” di e con Concita De Gregorio. Previsto invece per dicembre “La solitudine del satiro di Ennio Flaiano” con Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti.

Per il 2023 si parte con “Femmes Fatales” con Violante Placido a gennaio, quindi a marzo due appuntamenti di recupero dalle scorso anno: “Non ci resta che ridere” con Giuseppe Cantore, Enzo Casertano, Loredana Piedimonte, Francesco Procopio e “L’ombra di Totò” con Yard Gigliucci, Annalisa Favetti e Vera Dragone.

A febbraio, un fuori abbonamento col tango di Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero. Per quanto riguarda il teatro popolare tra ottobre e marzo scenderanno in campo cinque compagnie livornesi: la Compagnia del Sesto Piano, “Bagnati dalla fortuna” di Marco Chiappini, Teatro dei semplici, “La vecchia in giallo” a Castiglioncello di Alessandro Perullo, La carovana, “Ir badante di mi mà” di Angelo Menapace, Nuovo Spazio Teatro, “La mandragola” di Machiavelli, la Compagnia Vertigo, “La ‘ura mira’olosa” di Gino Lena.

A capodanno di scena La Carovana con la “Malata immaginaria” di Giuseppe Pancaccini. Ci sono anche dei progetti in corso di creazione che coinvolgono il “FI-PI-LI horror festival”, i Gary Baldi Bros con Stefano Santomauro e Alessia Cespuglio, la Queen Company, Sergio Muniz e la Royal Opera House. “La sinergia è fondamentale per offrire un supporto in un’attività in cui io sono solo agli inizi – spiega Cassarri – Il forte calore generato dalla Compagnia degli Onesti è ciò che ci ha consentito di compiere oggi questo importante passaggio di collaborazione. Per il momento parliamo di un riassunto di tante idee che sono in embrione. Tra queste stiamo pensando di mettere in piedi delle attività a livello scolastico. Cercheremo di avvicinare giovani e ragazzi al mondo del teatro. Il cinema teatro ha voluto rilanciare sulla cultura con una strategia che riportasse il luogo all’interno della città. Livorno ha bisogno dei 4 Mori”.

