Cinema, The Space si rifà il look: riapertura a dicembre

Gli interventi riguarderanno l’intero cinema, per un investimento totale da 3 milioni di euro con numerose novità, tra cui l’installazione delle nuove poltrone "Recliner"

Entra nel vivo il piano di rinnovamento del The Space Cinema di Livorno, una ristrutturazione progressiva che si concluderà, secondo il progetto, entro il prossimo Natale, in tempo per l’uscita del film più atteso dell’anno: Avatar – La via dell’acqua. Gli interventi riguarderanno l’intero cinema, per un investimento totale da 3 milioni di euro con numerose novità, tra cui l’installazione delle nuove poltrone Recliner.

Dopo i primi lavori avviati a cavallo della stagione estiva, in alcune specifiche aree del multisala, questa fase prevede la chiusura dell’intera struttura, che a dicembre sarà riaperta ufficialmente al pubblico. Gli altri dettagli del progetto saranno comunicati a ridosso della riapertura.

“Tra le cose che gli ultimi anni ci hanno insegnato, una è certamente che dai momenti di crisi e difficoltà nascono nuove opportunità, nuovi modi di guardare al mondo. Questo è il nostro modo di guardare al futuro – commenta Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema – Con un investimento importante, che avevamo in mente da tempo e che vuole essere un messaggio forte di fiducia e di ottimismo per il settore, per i cittadini e per ogni appassionato del grande schermo”.

Condividi: