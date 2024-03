Sabato 16 marzo passeggiata sui luoghi di Ovosodo per il 60° compleanno di Virzì

Sabato 16 marzo una passeggiata per rivivere il cult di Paolo Virzì a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi

Era il 1997 e Ovosodo portò Livorno sul grande schermo, attraversando la città in sella a un “Ciaino”, dai cortili popolari alle palazzine Liberty che si affacciano sul mare, passando dai “fossi” del quartiere Venezia, raccontando una storia come tante, con una comicità malinconica e un’ironia pungente tipicamente labroniche.

Durante la nostra passeggiata di sabato 16 marzo passeremo dal quartiere Ovosodo, il centro storico di Livorno, il cui simpatico nome deriva dai colori che lo rappresentano, il bianco e il giallo, che ricordano quelli dell’uovo sodo e dove troviamo alcuni dei luoghi più emblematici della città come Piazza Grande, Piazza Cavallotti e il Mercato delle Vettovaglie, il Teatro Goldoni e la scuola Benci. Visiteremo poi complessi popolari dove vive Piero Mansani e Susy, e dove si alternavano discutibili personaggi come Wyoming o di cui ci piace tanto la definizione data da Tommaso proprio nel film: “un mix tra Napoli, Berlino e Bucarest”. Ed ancora il quartiere Venezia con i suoi canali ed il Pontino con vista sulla Fortezza per giungere poi a Villa Fabbricotti, la scuola, dove ad attenderci ci sarà un ospite di eccezione il mitico NEDO MANSANI, l’attore Pietro Fornaciari, che proprio nel giorno del suo compleanno ci racconterà aneddoti e curiosità di questo film senza tempo e proseguirà con noi la giornata con un pranzo con “cacciuccata” finale (da considerare a parte e solo per il tour del mattino) che faremo tutti insieme in un’osteria tipica livornese come si fa tra amici, quelli veri, all’insegna dell’amicizia e della goliardia come nel film.

Sabato 16 Marzo dalle ore 11.00 ed ore 15.00. Durata 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi

