Cinque livornesi superano la prima fase di The Coach

Cinque i performers livornesi che hanno superato la prima fase “Accademy” della sesta edizione del programma tv in onda su 7gold il prossimo autunno

Il famoso talent show in onda su 7gold pesca a Livorno per la sesta edizione in programma nel prossimo autunno. Cinque i performers livornesi che hanno superato la prima fase “Accademy” svoltasi nello scorso giugno a Pieve di Cento (Bo), confrontandosi con più di cento concorrenti in gara. Arianna Serpan, 10 anni, esibitasi con la canzone ‘Ciao amore ciao’ di Tenco; Giulia Bove, 15 anni, con il suo inedito ‘Questa notte non tornerà’; Elena Mortara, 17 anni, interpretando la canzone ‘All of me’ di Ella Fitzgerald ed infine il duo ‘The Electricbro’ dei giovani chitarristi Leonardo Magnelli, 10 anni, e Lorenzo Bettini, 12 anni, con la cover dei Pink Floyd ‘Wish You Were Here’. Tutti i giovani allievi della scuola “L’Accordo” seguiti dal maestro Marco Guidi, titolare della scuola, e dalla collaboratrice Martina Salsedo, dovranno presentarsi per la fase successiva “Costruzione Squadre” del talent in agosto per provare ad accedere alla terza e ultima fase.

