CISOM, domenica il gazebo di “Solidarietà in fiore”

La raccolta fondi di domenica 3 aprile servirà a sostenere le diverse attività che vedono impegnati i volontari CISOM su tutto il territorio

Mediagallery

Domenica 3 aprile torna nelle piazze toscane l’appuntamento con la “Solidarietà in fiore”, manifestazione dedicata a piante e fiori primaverili, promossa dal Raggruppamento Toscana del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM. Un appuntamento che, oltre a richiamare gli amanti del pollice verde, è legato anche alla solidarietà e al soccorso al prossimo. Infatti, ai gazebo CISOM si potranno ritirare, a fronte di una donazione, piante ornamentali che coloreranno la nostra casa. La raccolta fondi servirà a sostenere le diverse attività che vedono impegnati i volontari su tutto il territorio, dall’assistenza ai senza dimora al supporto post-emergenza COVID, dalle attività di Protezione Civile alla più recente campagna di aiuti umanitari in sostegno alla popolazione ucraina. L’appuntamento è per domenica 3 aprile dalle 9.00-19.00 A Livorno saremo sul viale Italia, zona Grand Hotel Palazzo, antistante i Bagni Pancaldi. Vi aspettiamo!