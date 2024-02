“Citofonateci 2”. La strana coppia Geppetti-Marmugi di nuovo sul palco

Appuntamento sabato 24 (alle 21) e domenica 25 febbraio (alle 15) al Teatro Cral Eni di Livorno. Con Claudio Marmugi, Emiliano Geppetti, Carlo Bosco e (Special guest) Paola Pasqui. Info e prenotazioni: 0586-401.308 e 328-37.25.028

Secondo episodio della puntata pilota andata in scena a gennaio, che ha raccolto molti consensi. Emiliano Geppetti e Claudio Marmugi salgono di nuovo sul palco insieme in un format teatrale dove la “convivenza domestica forzata” in stile Strana Coppia diventa motore comico. Un luogo dove due attori, che condividono lo stesso tetto, ospitano altri amici artisti. Lo spunto dovrebbe fornisce il pretesto per generare situazioni comiche e d’improvvisazione teatrale a tutto tondo sulla quotidianità e sui temi più disparati. Con Claudio Marmugi, Emiliano Geppetti, Carlo Bosco e (Special guest) Paola Pasqui.

Dove? Teatro Cral Eni di Livorno, Viale Ippolito Nievo 38.

Quando? Sabato 24 Febbraio (ore 21) e domenica 25 Febbraio (ore 17).

Costo? Biglietto unico 10 euro.

Prenotazioni e informazioni: ai numeri 0586-401.308 e 328-37.25.028

