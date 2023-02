Clarinettista livornese primo classificato al concorso internazionale Città di Massa

Un'altra grande soddisfazione per il 25enne livornese Michele La Greca che, laureatosi al Conservatorio Mascagni con il massimo dei voti, ha vinto nella sezione Clarinetto

“Città di Massa”, un ambito concorso internazionale al quale sono stati ammessi, tramite una prima selezione, 100 tra i migliori musicisti di tutto il mondo, tra questi e per la sezione clarinetto la commissione, altamente qualificata, non ha avuto dubbi, il vincitore è stato il livornese Michele La Greca, un giovane ragazzo di 25 anni laureatosi presso il Conservatorio Mascagni di Livorno nel 2021 con il massimo dei voti e che con grande soddisfazione e audacia sta continuando un percorso altamente riconosciuto ed apprezzato.

Michele ci racconta che nella sua carriera ha suonato con professionisti di livello internazionale, ha partecipato in formazioni orchestrali di rilievo, come la RadicondoLivornoOrchestra e l’Orchestra Senior del Conservatorio Mascagni, dove si sta laureando in clarinetto di secondo livello.

