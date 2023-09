Classi di Bioenergetica per stare in contatto con se stessi

Osservare, ascoltare e riconnettersi con il proprio corpo può contribuire a migliorare l'ascolto e la consapevolezza di sé e dei propri bisogni. Blocchi emotivi e situazioni stressanti possono creare nel tempo tensioni a livello psico-somatico, che possono essere sciolte attraverso degli esercizi corporei specifici

A partire dal 23 settembre 2023 iniziano le classi di Bioenergetica condotte da Annastella Garritano, psicologa e psicoterapeuta.

Il percorso prevede un ciclo di 6 incontri e si svolgerà ogni sabato mattina, dalle ore 10 alle 12, presso il Centro Amaranto, in via Pieroni 27, a Livorno.

In questo senso il lavoro bioenergetico con il corpo, allentando blocchi e tensioni, permette di espandere la consapevolezza di sé e considerare le esperienze vissute sia nel corpo che nella mente, per rielaborarle nel loro insieme. L'approccio bioenergetico considera mente, corpo ed emozioni come fondamentali per la salute mentale e il benessere psicofisico della persona.

In questo senso il lavoro bioenergetico con il corpo, allentando blocchi e tensioni, permette di espandere la consapevolezza di sé e considerare le esperienze vissute sia nel corpo che nella mente, per rielaborarle nel loro insieme. L’approccio bioenergetico considera mente, corpo ed emozioni come fondamentali per la salute mentale e il benessere psicofisico della persona.

Per ritrovare il rapporto con il proprio corpo, essere consapevoli di ciò che si sente e di ciò che si vuole, è fondamentale prendersi uno spazio per stare in contatto con se stessi e ascoltarsi.

In quest’ottica gli esercizi di bioenergetica sono pensati per aiutare la persona ad entrare in contatto più profondo col proprio corpo, dare maggiore ascolto alle sensazioni corporee e diventare così più consapevoli delle tensioni muscolari, per favorirne lo scioglimento attraverso il movimento e la respirazione.

Nel rispetto del proprio sentire e dei propri ritmi, gli esercizi di bioenergetica ci permettono di sbloccare l’energia ingabbiata nel corpo per lasciarla fluire in modo più libero e creativo.

Le classi di bioenergetica sono aperte a tutti.

Essendo una attività di prevenzione e non di cura, possono partecipare alla classe tutti coloro che, non avendo gravi patologie psico-fisiche, desiderano approfondire il rapporto col proprio corpo, aumentandone il senso di vitalità e benessere generale, sia a livello fisico che emozionale.

Info e iscrizioni: [email protected] – 347 0704112

