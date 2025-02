Classi di Biogenetica, via al ciclo di incontri

A partire dal 1 marzo 2025 riprendono le classi di Bioenergetica a Livorno, condotte dalla dottoressa Annastella Garritano, psicologa e psicoterapeuta. Il percorso prevede un ciclo di 6 incontri e si svolgerà ogni sabato mattina (eccetto l’8 marzo), dalle ore 10 alle 12, presso il Centro Amaranto, in via Pieroni 27.

La pratica della bioenergetica può aiutare a esplorare e comprendere meglio il legame tra mente, corpo ed emozioni. In particolare le classi di bioenergetica, riportando l’attenzione sul corpo, permettono alla persona, in un ambiente sicuro e accogliente, di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e migliorare così il proprio benessere psicofisico.

Gli esercizi proposti coinvolgeranno la respirazione, l’espressività, l’energia, e la capacità di essere presenti a se stessi anche nel relazionarsi con l’altro.

L’obiettivo principale è quello di prendersi cura di sé ed essere in maggiore armonia con il proprio corpo. Infatti, sempre nel rispetto del sentire individuale e dei tempi necessari ad ognuno, gli esercizi bioenergetici non mirano alla perfezione della loro esecuzione, quanto a rilassare e sentire il corpo in maniera consapevole e divertente.

Essendo una attività di prevenzione e non di cura, possono partecipare alla classe tutti coloro che, non avendo gravi patologie psico-fisiche, desiderano approfondire il rapporto col proprio corpo, aumentandone il senso di vitalità e benessere generale, sia a livello fisico che emozionale.

Info e iscrizioni: [email protected] – 347 0704112

