Collesalvetti, festa grande alla Fondazione Maffi per i suoi 75 anni

Una celebrazione che - martedì 4 ottobre- sarà concomitante con l'inaugurazione di nuove opere che hanno ulteriormente migliorato la funzionalità della struttura. Lavori che furono iniziati ad inizio anni 2000 e che si sono conclusi con un investimento di oltre 20 milioni

La banda, bambini in corteo, sfilata per le strade del paese, rulli di tamburi e squilli di trombe. E poi l’entrata nella Residenza per disabili della Fondazione Maffi, a Collesalvetti, dove ci sarà il clou della festa per i 75 anni della struttura assistenziale. Una celebrazione che – martedì 4 ottobre– sarà concomitante con l’inaugurazione di nuove opere che hanno ulteriormente migliorato la funzionalità della struttura. Lavori che furono iniziati ad inizio anni 2000 e che si sono conclusi con un investimento di oltre 20 milioni, in parte cofinanziato dalla Regione Toscana. La festa, alla quale è invitata la cittadinanza, inizierà alle 9.40. Il corteo al seguito della banda entrerà nella Rsd dal cancello di via Palestro e sarà accolto dalle autorità locali e regionali, con il presidente della Fondazione Maffi, Franco Luigi Falorni, che farà gli onori di casa. Con loro, gli ospiti della struttura, quelli che gli infermieri, le educatrici e le Oss- che con impegno e amore si prodigano nella loro assistenza – chiamano affettuosamente “sorelle e fratelli”.

