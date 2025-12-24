Collesalvetti premia NovaIncanto: riconoscimento ufficiale per l’eccellenza artistica

Un percorso fatto di studio, passione e continuità che ha permesso a giovani artisti del territorio di affermarsi in importanti produzioni televisive e teatrali, attirando anche il riconoscimento delle istituzioni locali

L’associazione culturale NovaIncanto di Stagno, nel comune di Collesalvetti, si conferma negli anni come una delle realtà formative più solide e virtuose del territorio, capace di coniugare crescita artistica, inclusione sociale e risultati concreti a livello nazionale. Un lavoro portato avanti con costanza e qualità, che ha permesso a numerosi giovani di trasformare la passione per lo spettacolo in vere opportunità professionali.

Tra i percorsi di maggiore rilievo spiccano quelli di Anna, protagonista del programma televisivo Io Canto Family, Francesco, arrivato fino al prestigioso palco di X Factor, e Jaqueline, selezionata per un musical internazionale approdato in Italia grazie a Broadway. Esperienze diverse ma accomunate da una preparazione solida e da un cammino formativo costruito all’interno di NovaIncanto.

Proprio per questo impegno continuo e per il valore educativo espresso nel tempo, la sindaca di Collesalvetti, insieme agli assessori comunali, ha voluto consegnare all’associazione una targa di riconoscimento, sottolineando la costanza e la continuità del lavoro svolto e il ruolo centrale di NovaIncanto come punto di riferimento culturale per i giovani del territorio.

L’offerta formativa è ampia e ben strutturata: dal canto, insegnato dal maestro Fabio Ceccanti, allo studio di tutti gli strumenti musicali, fino ai corsi di teatro, fondamentali non solo per la crescita artistica ma anche personale degli allievi. NovaIncanto non è soltanto una scuola, ma una vera comunità educativa dove disciplina, creatività e condivisione diventano strumenti di sviluppo umano e professionale.

Oggi NovaIncanto rappresenta un esempio concreto di come arte e cultura possano generare opportunità reali, valorizzando i talenti locali e offrendo ai giovani la possibilità di sognare — e costruire — un futuro sui palcoscenici più importanti.

