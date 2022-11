(1) Allegati (1)

Collezione d’arte in Fondazione, percorsi didattici gratuiti per le scuole

Le richieste di partecipazione devono arrivare preferibilmente entro il 20 novembre compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito di itinera www.itinera.info. Posti limitati

Si è svolta giovedì 27 ottobre la giornata di educational rivolta agli insegnanti delle scuole di Livorno per presentare la collezione d’arte della Fondazione, una raccolta ampia e di grande pregio composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso la quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche artistici che hanno interessato Livorno, soprattutto nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento: dal movimento divisionista, al Gruppo Labronico, alla pittura futurista ed astrattista. L’incontro è stato coordinato da Costanza Musetti e Raffaella Soriani della Fondazione e dalle referenti del settore didattico di Itinera Sarah Bovani e Linda Landi. La Fondazione Livorno in collaborazione con la cooperativa Itinera ha elaborato anche per quest’anno un programma di visite ed attività di laboratorio rivolte alle scuole dalle sezioni di 5 anni dell’infanzia alle secondarie secondo grado. Le richieste di partecipazione devono arrivare preferibilmente entro il 20 novembre compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito di Itinera www.itinera.info. Posti limitati. Per informazioni: coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 oppure inviare una mail a [email protected],

