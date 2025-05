“COLLI occhi NEl futuro”, festa di quartiere a Colline

La manifestazione “COLLI occhi NEl futuro” in programma dal 23 al 25 maggio tra via di Salviano, piazza Damiano Chiesa e via Lorenzini nasce come risposta all’intento di valorizzare il territorio del quartiere di Colline, attraverso tre momenti e altrettanti passaggi. I primo sarà quello di avere “uno sguardo al futuro” attraverso la giornata di venerdì, che valorizzerà lo sviluppo giovanile nel territorio per gettare le basi per un futuro rigoglioso in una città che può dare molti frutti.

Il secondo sarà quello di “custodire il presente” attraverso la giornata di sabato 24 maggio che aiuterà a creare appartenenza al quartiere e alla comunità e a capire le esigenze dei cittadini di oggi. I terzo sarà quello di fare tutto questo “ricordando il passato” attraverso la giornata di Domenica che avrà come principale obiettivo il riscoprire la ricchezza del vissuto della città e del quartiere, valorizzandone le radici. Il progetto “COLLI occhi NEl futuro” si ripropone di coinvolgere la comunità del quartiere Colline e promuovendo la socialità attraverso un evento che si svolgerà dal 23 al 25 maggio 2025, in occasione della festività di Maria Ausiliatrice. L’iniziativa è organizzata dall’ Associazione Progetto Strada APS, in collaborazione con il CCN Colline, il Circolo ARCI Colline, Oratorio Salesiano, il Civico 79 e l’associazione Progetto Strada, e prevede attività diffuse tra Piazza Damiano Chiesa, Via di Salviano e le vie limitrofe. La grafica del volantino è stata realizzata da Giusy Anzovino, in arte Ganzo.

Il programma

Venerdì 23 maggio 2025

19:00 – 21:00 | Spazio dedicato al volontariato giovanile, con associazioni presenti in Piazza Damiano Chiesa.

21:00 23:00 | Festival “reSTARE per il FUTURO”, con ospiti locali che racconteranno esperienze e opportunità per i giovani di Livorno.

21:00 | Piazza Damiano Chiesa, i Punto G Awards a cura dei Phrones

23:30 – 02:00 | Silent Disco in Piazza Damiano Chiesa, con tre DJ livornesi (noleggio cuffie a pagamento).

Sabato 24 maggio 2025

17:30 | Processione per le vie del quartiere e celebrazione della messa in onore di Maria Ausiliatrice.

20:00 | Cena di quartiere stile Pic-nic (street food) in Piazza Damiano Chiesa, in collaborazione con commercianti e Circolo ARCI, con spettacolo di vernacolo e spettacolo pirotecnico finale. (Tavoli e sedie forniti dall’Associazione Progetto Strada).

Domenica 25 maggio 2025

La domenica sarà dedicata alle famiglie con mercatini vintage e musica dal vivo, giochi di una volta e vintage zone.

