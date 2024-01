Colpi di CoRda al Vertigo con il chitarrista Montagnani

Sabato 3 febbraio alle 21 al Vertigo, Teatro Enzina Conte, è di scena uno dei migliori chitarristi italiani: Alberto Montagnani in arte Mons. Il suo non si può definire un concerto; è riduttivo, il suo è uno show. Il titolo è “Colpi di CoRda” che riassume l’energia ed il talento dell’artista Mons. Chitarrista, compositore, cantautore, polistrumentista, imitatore, con un bagaglio di importanti esperienze, dai programmi Rai con Carlo Conti e Caterina Balivo, fino all’Arena di Verona con Gianni Morandi. Alberto Mons, infatti è un ‘onemanband’ nel caso specifico voce, armonica blues, percussioni a piede, ma soprattutto chitarra acustica sulla quale ha sviluppato la tecnica del fingerstyle che gli permette di eseguire melodia, armonia e ritmo contemporaneamente, così da ottenere un sound completo ed emozionante anche da solista. Il suo repertorio fatto di brani originali e cover, spazia dal folk al pop, dal rock al country, dal flamenco al jazz, passando dalle colonne sonore dei film più belli, il tutto impreziosito da impressionanti virtuosismi e tecniche strumentali innovative e alternative. Il suo stile chitarristico è arricchito da un cantautorato che attinge dalla tradizione autorale italiana, da De Andrè, De Gregori, Stefano Rosso, Goran Kuzminac ma anche con una forte impronta Dylaniana e da originali e divertenti sketch di imitazioni. “Ci siamo conosciuti – dice Marco Conte, direttore artistico del Vertigo – Ai tempi della trasmissione televisive “Sarà Ora” ed “Era Ora” dove io facevo la parodia del Presidente Ciampi e lui deliziava il pubblico con i suoi virtuosismi con la chitarra e le sue esilaranti imitazioni. Tante serate live in giro per la Toscana e la stima reciproca ci ha portato e restare in contatto ed infatti è stato ospite di Vertiganza nel 2022. Finalmente sono riuscito a portarlo con un suo show nella stagione 2023/24 e credo che resterà nel cuore del pubblico”. Per prenotazioni 0586210120 anche con segreteria telefonica.

