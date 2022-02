“Come corde di chitarra”, ecco il primo romanzo solista di Anna Bells Campani

In uscita martedì 8 febbraio il primo romanzo solista di Anna Bells Campani, autrice del bestseller 365 giorni senza di te, ispirato a Daydreamer. Una storia d’amore e di musica, una fanfiction ispirata all’attore Michael Malarkey

LA TRAMA- Dopo che lei e suo fratello si trovano in grave pericolo, Riley, una giovane australiana, decide di scappare e andare lontano. Si rifugia quindi a Londra dove, per volere della sorte, incontra il misterioso e irresistibile Liam, un musicista bello e dannato, dalla voce sensuale. Pur nel bel mezzo di mille ostacoli e insidie, tra i due la passione divampa come un incendio, che ben presto si trasforma in amore. Tuttavia, i segreti e le differenze tra Riley e Liam rischiano di diventare insormontabili, facendo naufragare il grande sentimento che li unisce. Il destino avrà in serbo per loro un lieto fine?

L’AUTRICE – Anna Bells Campani nasce a Livorno il 10 gennaio 1984. È un capricorno, segno che la rappresenta perfettamente. La sua maggiore ispirazione è Davide, suo figlio. Amante di Vasco Rossi e del mare, il suo motto è «Non ti curar di lor ma guarda e passa».

Come corde di chitarra di Anna Bells Campani

Pickwick

Pagg. 352 Euro 9,90€

Uscita: 8 febbraio 2022

Versione ebook disponibile