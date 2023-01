“Come prepararsi alla trasformazione del figlio” con il prof. Giannini

Il giorno 24 gennaio alle 17 nel locale Thisintegra di via Ganucci 3 , si terrà l’ultimo degli incontri dedicati ai genitori e aperti anche alle famiglie non dell’istituto Niccolini Palli, che ha organizzato il progetto.

Il titolo dell’incontro sarà “Come prepararsi alla trasformazione del figlio“. Le conferenze saranno tenute dal professor Lamberto Giannini pedagogista e docente di storia e filosofia del liceo classico.

È indubbiò che l’ansia che caratterizza la nuova fase della genitorialità stia producendo tipologie di risposte non adeguate alla trasformazione del l’adolescente.

Un adolescente che non si sta trasformando come avevano previsto i libri di pedagogia classica , ma sembra che il nichilismo accompagni, come sostiene Galimberti, in modo inquietante questa fase della vita , occorre non scappare da questo, ma cercare di capire come aiutare a dare significato

Sarà anche l’occasione di conoscere il locale Thisintegra una realtà fondamentale del nostro territorio, una realtà che propone molte iniziative culturali e che si occupa dell’inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Per prenotare mandare email a [email protected]

