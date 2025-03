Come se non ci fosse un domani al cinema 4 Mori

Il documentario propone un ritratto intimo e realistico di chi ha deciso di dedicare la propria esistenza alla battaglia contro il cambiamento climatico. Appuntamento venerdì 14 marzo alle ore 21

Uno sguardo approfondito sul movimento ambientalista Ultima Generazione, noto per le sue azioni non violente volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza climatica. È questo il tema su cui sarà possibile riflettere grazie al documentario “Come se non ci fosse un domani“, diretto da Riccardo Cremona e Matteo Keffer e in programma venerdì 14 marzo alle ore 21 al Cinema Teatro 4 Mori. Prodotto da Paolo e Ottavia Virzì insieme a Marco Belardi, il film segue le storie di cinque attivisti impegnati nella lotta per il clima, offrendo uno sguardo ravvicinato sulle loro vite, le motivazioni, le speranze e i dubbi che li accompagnano in questo percorso. L’opera si addentra nei retroscena delle proteste, mostrando non solo il momento dell’azione, ma anche la preparazione, le difficoltà logistiche e le implicazioni personali che queste scelte comportano. Attraverso interviste esclusive e immagini inedite, il documentario propone un ritratto intimo e realistico di chi ha deciso di dedicare la propria esistenza alla battaglia contro il cambiamento climatico, spesso a costo di conseguenze personali e legali. Le iniziative degli attivisti, che spaziano dai blocchi stradali agli imbrattamenti simbolici di opere d’arte e palazzi istituzionali, hanno acceso un intenso dibattito pubblico e mediatico, dividendo l’opinione tra chi li considera eroi e chi, invece, ne critica i metodi. La proiezione rappresenta un’opportunità unica per il pubblico livornese di avvicinarsi alle tematiche ambientali e riflettere sulle azioni necessarie per affrontare le sfide climatiche attuali. Per chi volesse saperne di più, è disponibile una clip in anteprima al link www.comingsoon.it/film/come-se-non-ci-fosse-un-domani/66259/video/?vid=46587. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Cinema Teatro 4 Mori o online su www.cinema4mori.it. Prezzo intero: 8 euro; ridotto (over 60, under 10, soci Coop, possessori della tessera “Compagnia Portuale Livorno” e “Compagnia Impresa Lavoratori Portuali”): 6 euro; possessori della tessera “Amici del Cinema”: 4 euro.

