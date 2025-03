Comicità e beneficenza, ai 4 Mori torna “Zeligghe Labronico Dè!”

L'obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per l'acquisto di attrezzature destinate alla ludoteca dell'Associazione Autismo Livorno Aps, realtà che da anni si impegna per offrire supporto ai bambini e alle famiglie che affrontano la “sfida” dell’autismo

Una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà. È questo quanto andrà in scena venerdì 28 marzo alle ore 21.00 al Cinema Teatro 4 Mori con lo spettacolo comico “Zeligghe Labronico Dè!”.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della comicità e della risata che unisce talento e beneficenza. L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Livorno Mascagni, con il sostegno della Concessionaria Renault Clas e il patrocinio del Comune di Livorno, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature destinate alla ludoteca dell’Associazione Autismo Livorno Aps, realtà che da anni si impegna per offrire supporto ai bambini e alle famiglie che affrontano la “sfida” dell’autismo. Sul palco, pronti a regalare risate e momenti di puro intrattenimento, ci saranno alcuni tra i più amati comici livornesi e non solo. A tentare l’impresa di far ridere il pubblico sarà un cast d’eccezione: Dario Ballantini, che interverrà con un contributo video, Giovanni Bondi, Marco Conte, Michele Crestacci, Claudio Marmugi e Paola Pasqui. La conduzione sarà affidata all’inconfondibile verve di Emiliano Geppetti, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra battute, sketch e gag irresistibili.

L’evento, oltre a rappresentare un’importante occasione per supportare l’Associazione Autismo, promette anche di regalare momenti indimenticabili grazie alla presenza di comici di grande esperienza e talento. Il pubblico potrà assistere ad un mix di monologhi e sketch in perfetto stile labronico, caratterizzati da quell’ironia schietta e travolgente che contraddistingue la comicità toscana.

Il prezzo del biglietto è di 15 €, con un costo aggiuntivo di 2 € per la prevendita. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro e possono essere acquistati anche online attraverso il sito ufficiale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.cinema4mori.it oppure contattare il numero 342/54.31.247. Una serata da non perdere, tra risate e generosità, per un’iniziativa che unisce spettacolo e impegno sociale a favore di una causa importante per la comunità livornese.

