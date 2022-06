Compagnie Livornesi Riunite, ecco il programma della stagione estiva 2022

di Lorenzo Evola

All’interno del ricco cartellone di eventi dell’estate labronica, non potevano mancare, dopo il successo riscosso nella scorsa stagione, gli spettacoli teatrali delle Compagnie Livornesi Riunite.

Sodalizio culturale cittadino nato nel 2021 e composto da sei compagnie teatrali (Teatro dei Semplici, La Carovana, Sesto Piano, la Combriccola – Compagnia Lirica Livornese, gli Amici di Paolo e Spazio Teatro) con l’intento di diffondere il teatro popolare vernacolare livornese attraverso la collaborazione reciproca, le Compagnie Riunite tornano protagoniste con un programma di trenta eventi – previsti a partire da oggi, sabato 25 giugno, fino a giovedì 8 settembre – in grado di spaziare dalla Lirica all’Operetta, passando dalla commedia brillante alla commedia vernacolare.

Accanto a spettacoli già proposti come “Ir Marchese der Grillo” de La Carovana (presente ben sei volte nel programma di quest’anno) e la commedia “E che Natale sia” della Sesto Piano di Marco Chiappini, sono tante le novità da segnalare a partire da “Una risata tira l’altra”, commedia vernacolare che andrà in scena ai Bagni Nettuno di Tirrenia, per proseguire poi con “Metti una sera a veglia”, che metterà in scena racconti, aneddoti e stornelli livornesi precedenti alla guerra, “Modigliani e la musica del suo tempo”, uno spettacolo mirato a far rivivere i musicisti contemporanei di Modigliani all’interno della cornice del Museo di Storia Naturale, e “La vecchia in giallo a Castiglioncello” un giallo in salsa labronica previsto tra le mura di Fortezza Vecchia.

Presenti alla conferenza di lancio del programma, tenutasi al Chioschino di Villa Fabbricotti, Franco Bocci (direttore artistico Compagnia Lirica Livornese), Marco Chiappini (Compagnia Sesto Piano), Alessio Nencioni (Compagnia La Carovana) e Sandro Andreini (Teatro Semplici).

“Quest’anno possiamo contare su un programma ancora più ricco e vario – esordisce Bocci di Compagnie Riunite – che, sono sicuro, accontenterà i variegati interessi del pubblico. Ci saranno tante novità interessanti, frutto anche della proficua collaborazione che unisce le nostre compagnie e che ha dato vita a questo splendido sodalizio culturale e teatrale. Finché potremo ci impegneremo al massimo per portare avanti il teatro popolare livornese, il quale rappresenta un valore aggiunto di questa città. Ci tengo, inoltre, a ringraziare Marco Conte del teatro Vertigo e Serena Cassani, nuova responsabile del teatro dei Quattro Mori, che, attraverso una collaborazione, ci permetteranno di entrare nel cartellone delle stagioni di entrambe le strutture”.

“Quando ho messo su “Ir Marchese der Grillo” non mi aspettavo di raggiungere tali risultati – afferma invece Nencioni de La Carovana – e di questo sono veramente contento. Quest’estate lo spettacolo verrà riproposto sei volte e ho cercato per ogni serata di cambiare il cast, in modo tale da coinvolgere più attori possibili ed usarlo come una sorta di fucina di laboratorio attoriale”. Lo stesso Nencioni concluderà la rassegna con un nuovo lavoro con il titolo “Ir badante di mi ma”: “Si tratta di una commedia alla quale sono molto affezionato, sulla quale ho lavorato duramente e dunque sono curioso di vedere l’effetto che farà sul pubblico”.

Di seguito il programma della stagione estiva 2022:

sabato 25 giugno ore 21.30 Bagno Nettuno Tirrenia: “Una risata tira l’altra” (Compagnie Riunite)

domenica 26 giugno ore 21.30 Rotonda di Ardenza: “Ir Marchese der Grillo” (La Carovana)

mercoledì 29 giugno ore 21.30 Piazza Garibaldi: “Metti una sera a veglia” (Compagnie Riunite)

sabato 2 luglio ore 21.30 Bagno Accademia Tirrenia e domenica 3 luglio (stesso orario) Sunlight park Tirrenia: “Vernacolando” (la Combriccola)

sabato 9 luglio ore 21.30 Villa Trossi: “Colpi di Pennello” (Sesto Piano)

sabato 16 luglio ore 21.30 Montescudaio: “Una risata tira l’altra” (Compagnie Riunite)

domenica 17 luglio ore 21.30 Pomaia: “Da Napoli a Siviglia” (Compagnia Lirica)

venerdì 22 luglio ore 21.30 Museo di Storia Naturale: “Modigliani e la musica del suo tempo” (Lirica)

lunedì 25 luglio ore 21.30 Bagno Nirvana: “Ir Marchese der Grillo” (La Carovana)

mercoledì 27 luglio ore 21.30 Circolo Canottieri: “C’era una volta il varietà” (la Combriccola)

mercoledì 3 agosto ore 21.30 teatro Vertigo: “Una sera al Sistina” (Compagnia Lirica e Artemusical)

giovedì 4 agosto ore 21.30 teatro Vertigo: “Colpi di Pennello” (Sesto Piano)

giovedì 4 agosto ore 21.30 Bagno Accademia Tirrenia e sabato 6 agosto teatro Vertigo: “Ir marchese der Grillo” (La Carovana)

lunedì 8 agosto ore 21.30 Bagno Nirvana: “Saluti e Baci” (Compagnia Lirica)

giovedì 11 agosto ore 21.30 Villa Trossi: “Li spiriti in casa della pizziata” (Compagnie Riunite)

venerdì 12 agosto ore 21.30 Fortezza Vecchia: “Musetta” (Italian Opera Florence)

sabato 13 agosto ore 21.30 Social Beach Calambrone e venerdì 19 agosto ore 21.30 Circolo Canottieri: “Ir Marchese der Grillo” (La Carovana)

venerdì 19 agosto ore 21.30 Fortezza Vecchia: “Colpi di Pennello” (Sesto Piano)

venerdì 26 agosto ore 21.30 Fortezza Vecchia: “La vecchia in giallo a Castiglioncello” (Teatro Semplici)

giovedì 25 agosto ore 21.30 Bagno Nettuno Tirrenia e sabato 27 agosto Belvedere di Santa Luce: “Saluti e Baci”

sabato 27 agosto ore 21.30 Villa Trossi: “E che Natale sia” (Sesto Piano)

giovedì 8 settembre ore 21 Fortezza Vecchia: “Ir badante di mi ma” (La Carovana)

Per info e prenotazioni: 3397768203 – 3896907619

