Compagnie Livornesi Riunite, un’estate ricca di spettacoli. Il programma

Una stagione estiva da non perdere per le Compagnie Livornesi Riunite che, al Chioschino di Villa Fabbricotti, hanno presentato il folto programma di eventi, spettacoli e iniziative che prenderanno il via a partire dal 17 giugno con il primo spettacolo in programma a Villa Trossi dal titolo “Colpi di Pennello”, commedia brillante di Marco Chiappini.

Qua sotto, nel dettaglio, il programma di una lunga estate tutta da vivere

GIUGNO – LUGLIO

17 giugno Villa Trossi

COLPI DI PENNELLO

commedia brillante di Marco Chiappini

Compagnia del sesto Piano

9 Luglio Museo di Storia Naturale del Mediterraneo – Livorno

O SOAVI FANCIULLE

Ovvero le donne di Giacomo Puccini nel centenario della morte di Giacomo Puccini

Soprani: Chiara Panacci, Simona Parra e Bianca Barsanti, al pianoforte Andrea Tobia

13 luglio Villa Trossi

NESSUNO E’IM…PERFETTO

commedia brillante di Marco Chiappini

Compagnia del Sesto piano

20 luglio Fortezza Vecchia

INVITO ALL’OPERETTA

Selezione delle operette Al Cavallino Bianco e Il Paese dei Campanelli

Lombardi, Gigli, Micheli, Gentili, Pacelli, Casu

23 luglio Garibaldissima

UN VERNACOLO 3 CITTA’

disfida tra Livorno, Pisa e Lucca a colpi di Vernacolo

26 luglio Villa Trossi

LUISA CORNA un salotto sotto le stelle

Conduce Marco Chiappini

27 luglio Fortezza Vecchia

I GRANDI DEL NOSTRO VERNACOLO

Omaggio a Marziali, Bagnoli , Motroni e Pancaccini

Corsi, Macchia, Andreini, Salucci, Pacitto, Nencioni, Chiappini, Valdiserri e Casu

Scenette tratte da Li Sfollati, La Ribotta a Montinero, La Pia de Tolomei e Gente di Mare

A cura delle Compagnie Livornesi Riunite

Serata a favore delle cure Palliative di Livorno

AGOSTO – SETTEMBRE

9 agosto Villa Trossi

IR MARCHESE DER GRILLO

Commedia in vernacolo di Alessio Nencioni

Compagnia La Carovana

10 agosto Villa Trossi

SE SI DESINA UN SI CENA

Commedia comica in un atto vernacolo livornese di Aldo Corsi

Granchi, Corsi, Macchia, Bechelli, Casu

14 agosto Villa Trossi

IL CAFFE’ CONCERTO DEL SALONE MARGHERITA 1890-1920

Gigli, Pacelli, Lombardi, Micheli, Gentili, Casu

17 agosto Villa Trossi

VARIETA’ LABRONICO DEL BUON’UMORE

Varietà tra scenette, canzoni e barzellette cor pepe e cor sale

A cura delle Compagnia Livornesi Riunite

18 agosto Bagno Nirvana – Calambrone

LA PURGA e VARIETA’

26 agosto Fortezza Vecchia

UN MATRIMONIO DA S..COMBINARE

Compagnia del Sesto Piano

30 agosto Bagno Nettuno Tirrenia

IR MARCHESE DER GRILLO

Commedia in vernacolo di Alessio Nencioni

Compagnia La Carovana

10 settembre Fortezza Vecchia

IR TEGAME DI TU MA

Commedia in vernacolo di Alessio Nencioni

Compagnia La Carovana

Per info e prenotazioni: Franco 3397768203 – Marco: 3298137599- Alessio: 3475303421

Per Villa Trossi: 3385081221

