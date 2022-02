Comune illuminato per la Giornata mondiale delle malattie rare

L’AIRCS ha ottenuto l’adesione del Comune e il 28 febbraio alle 18 Palazzo Comunale si illuminerà con le luci dei colori ufficiali della campagna: il rosa, il verde e l’azzurro

Mediagallery

Lunedi 28 febbraio si celebrerà la Giornata Mondiale delle malattie rare e in questa occasione prenderà vita la Campagna “Accendiamo le luci sulle malattie rare”.

I monumenti più rappresentativi di diverse città italiane si illumineranno con i colori della Giornata per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara. L’iniziativa, che è coordinata a livello nazionale dalla “Federazione Italiana Malattie Rare – Uniamo” e che ha recentemente ottenuto il Patrocinio del Ministero della Cultura, si svolge contemporaneamente nelle città di tutto il mondo.

L’AIRCS (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante), con sede a Livorno, in quanto membro della Federazione “Uniamo” ha ottenuto l’adesione del Comune di Livorno a questa iniziativa e il 28 febbraio alle 18 il Palazzo Comunale di Livorno si illuminerà con le luci dei colori ufficiali della Campagna: il rosa, il verde e l’azzurro.

Nell’occasione sarà presente il sindaco Salvetti per un breve intervento di saluto.