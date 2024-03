Con Avis è Pasqualand, giochi e caccia all’uovo al The Cage

Giovedì 28 marzo dalle 15 alle 18.30 nello spazio del The Cage (via del Vecchio Lazzeretto, 20) si terrà l’iniziativa Pasqualand, serie di attività ludiche destinate ai bambini dai 5 ai 10 anni. L’evento è realizzato da Avis Comunale di Livorno in collaborazione con Vip I Libecciati, Comune di Livorno e Unicoop Tirreno. Quest’anno la tradizionale caccia all’uovo sarà sostituita da 15 giochi nei quali i bambini dovranno cimentarsi insieme ai propri genitori, attività che daranno loro la possibilità di vincere dolciumi e piccoli gadget. I tre bambini che al termine della serie avranno raggiunto il punteggio più alto vinceranno ognuno un uovo gigante. Tra le attività previste: abbatti i barattoli, ruota della fortuna, secchi fortunati, dado magico, coni prodigiosi, pesca l’uovo.

Per partecipare all’iniziativa, che rientra tra le attività di sensibilizzazione sul tema della donazione realizzate da Avis, è necessaria l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni: Avis Comunale di Livorno (viale Carducci, 16) aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tel. 0586 444111, e-mail [email protected]. Il pomeriggio del 28 marzo l’iscrizione potrà essere effettuata alla segreteria dell’evento presente, per l’occasione, al teatrino di Villa Corridi. Pasqualand vedrà la partecipazione di Erika Todisco, donatrice Avis e volontaria dell’Associazione AGBALT.

