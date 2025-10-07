Con Limone e Caffè inizia la stagione al Vertigo

Liberamente tratto da "Ancora un attimo " di Massimiliano Bruno, il nuovo, brillante spettacolo della Compagnia degli Evasi segna il vulcanico debutto alla regia di Simone Tonelli

Al via la stagione teatrale al Vertigo che si preannuncia molto interessante. Si parte domenica 12 ottobre alle 17,00 nella sala teatro Enzina Conte di via del Pallone 2, con uno spettacolo multipremiato in tutta Italia dal titolo “Limone e Caffè”. In scena la Compagnia degli Evasi di Sarzana, nota al pubblico del Vertigo per i passati successi di spettacoli come The Influencer, Senza Hitler, la Locandiera, Chi ha paura di Virginia Wolf?. Liberamente tratto da “Ancora un attimo ” di Massimiliano Bruno, il nuovo, brillante spettacolo della Compagnia degli Evasi segna il vulcanico debutto alla regia di Simone Tonelli. Commedia romantica con tratti comici, “Limone e caffè” narra le vicende di due giovani un po’ emarginati, Roberto e Beatrice, che si conoscono in un modo consueto tra i giovani degli ultimi anni. Facebook? Instagram? No, dalla Psicoterapeuta! Lui è cleptomane, e lei è narcolettica. Si conoscono e si vivono affrontando tutte le sfide che il destino gli para davanti. Ma possiamo veramente dire di poter stare tranquilli? Sempre?

E’ vero che i gusti non si possono discutere, ma ci sono limiti da non oltrepassare? Limone e caffè sembrano inconciliabili come i caratteri, i sentimenti e le coscienze delle persone ma, qualche volta, con il giusto mix di amore e follia, si riesce ad assaporare anche un tale gelato. Tra furti, coppie in crisi, editori incapaci, amnesie, montagne russe, balletti sardi, sedute di gruppo e comportamenti disfunzionali, due dolci personaggi tentano di assaggiare la felicità, provando finalmente ad essere “normali” come gli altri. La reciproca frequentazione porta giovamento ad entrambi, ma proprio nel momento in cui sembra che stia scoccando la scintilla, la vita riserva loro un ostacolo… Prenotazioni con segreteria telefonica allo 0586210120 oppure whatsapp 3805842291. Biglietti intero 12,00 € ridotto 7,00€ (per gli allievi della scuola di arti sceniche).

