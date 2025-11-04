Con “Origine del Suono”, torna il festival Teatri d’Autunno
Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 7 novembre alle ore 21.15 con il concerto–workshop “Origine del Suono”, ideato e condotto da Duccio Lombardi, arpista e cantante armonico
Dopo la grande apertura che ha fatto registrare il tutto esaurito, torna in scena il Festival Teatri d’Autunno, diretto da Eleonora Zacchi e ospitato dal Centro Artistico Il Grattacielo.
Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 7 novembre alle ore 21.15 con il concerto–workshop “Origine del Suono”, ideato e condotto da Duccio Lombardi, arpista e cantante armonico.
L’evento propone un’esperienza performativa e sensoriale che accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta delle vibrazioni primordiali della musica. Come la luce che, attraversando un cristallo, si scompone nei sette colori, anche il suono può essere “aperto” per rivelare la serie di armonici che lo compongono.
Attraverso l’arpa, la voce e momenti di interazione diretta, Lombardi guiderà gli spettatori – o, come lui ama definirli, gli spett-attori – in un percorso di ascolto profondo e partecipato, alla ricerca dell’“Origine del Suono”.
Il concerto–workshop rientra nel calendario di una rassegna storica che anche quest’anno propone una serie di appuntamenti dedicati alla contaminazione tra musica, teatro e ricerca artistica.
Biglietti: €12 (intero), €10 (ridotto)
Sede: Centro Artistico Il Grattacielo APS, Via del Platano 6, Livorno
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0586 890093 – Cell. 340 7550530
Email: [email protected]
Riproduzione riservata ©
