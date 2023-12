Concerti di Natale della corale don Fedele Luzi del Santuario di Montenero

La corale don Fedele Luzi del Santuario di Montenero propone per il mese di dicembre alcuni appuntamenti in varie realtà di Livorno con un repertorio prettamente natalizio.

Occasione per diffondere il messaggio di amore e di pace di cui la parola del Vangelo è portatrice e contribuire a diffondere l’atmosfera delle festività.

Gli appuntamenti spazieranno dalle Rsa del Pascoli e di Villa Serena( luoghi in cui l’Avo presta il suo volontariato oltre ad essere presente con alcune rappresentanze nel coro) al carcere delle Sughere fino alle chiese della città.

Un appuntamento tra i più rilevanti si svolgerà sicuramente al Santuario di Montenero, dove in quell’occasione, il coro don Fedele si unirà al coro don Andrea Rossi dei bambini della parrocchia di Montenero.

Un’ occasione speciale per prepararsi a festeggiare il momento più gioioso della nostra cristianità, la nascita di Gesù, tutti insieme con le associazioni di Volontariato che operano nel territorio: Avo e Scintille di Maria.

