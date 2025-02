Concerti di Primavera al Museo di Storia naturale

Il primo concerto, sabato 1 marzo, intitolato “Le Chant Du Rossignol”, è proposto dall’associazione Shardan e avrà come protagonista il Trio Opera Viwa. L’ingresso è a donazione liberale

Sabato 1 marzo, alle ore 17, nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, prende il via la rassegna musicale dal titolo Concerti di Primavera. Il ciclo di appuntamenti con la musica classica è promosso dal Museo in collaborazione con le associazioni Shardan, Livorno Classica, Rasenna Music Art, Soroptimist International con Accademia degli Avvalorati, Fidapa con Unesco Club Livorno e Corale Mascagni. Il primo concerto, intitolato “Le Chant Du Rossignol”, è proposto dall’associazione Shardan e avrà come protagonista il Trio Opera Viwa, composto dal soprano Silvia Martinelli, il flautista Fabio Taruschio e il pianista Andrea Trovato. In programma un’antologia di brani sia cantati che strumentali di compositori e compositrici vissuti tra la prima metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: Braga, Viardot, Donizetti, Ciardi, Debussy. L’ingresso è a donazione liberale. Si consiglia la prenotazione alla segreteria del Museo: 0586 266711 nei seguenti giorni e orari: la mattina da martedì a sabato, ore 9-13; il pomeriggio martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15–19. Oppure scrivendo a: [email protected] L’appuntamento successivo, a cura di Livorno Classica, è in programma sabato 15 marzo.

