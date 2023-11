(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO

Concerti e spettacoli nella rassegna musicale Note di Natale

Tutti gli eventi in programma nel Comune di Castagneto Carducci. Un programma gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con spettacoli ed eventi musicali e di intrattenimento dedicati sia ai grandi che ai più piccoli

Cinque appuntamenti imperdibili, organizzati dalla Scuola Comunale di Musica in collaborazione con la Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci, renderanno la Musica protagonista assoluta delle festività natalizie.

La rassegna “Note di Natale Musica e Concerti a Castagneto Carducci”, coordinata da Coop Itinera, propone un programma gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con spettacoli ed eventi musicali e di intrattenimento dedicati sia ai grandi che ai più piccoli.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 8 dicembre, con la tradizionale Accensione dell’albero di Natale in Piazza del Popolo a Castagneto Carducci. La musica della Filarmonica Comunale di Castagneto animerà la piazza a partire dalle 15:00.

Segue in programma il musical-concerto Jesus Christ Superstar, previsto domenica 10 dicembre alle 21 al Teatro Roma. Un cast tutto livornese formato da nomi di talento già noti al grande pubblico: Carlo Bosco, Elisa Arcamone, Stefano Brondi, Pietro Contorno, Emiliano Geppetti e Yara Grieco porteranno sul palco un’originale riscrittura del Rock-Musical più celebrato di tutti i tempi. Dopo il successo registrato in numerose repliche e adattamenti, gli artisti e interpreti toscani faranno rivivere i momenti più emozionanti e i pezzi più iconici dell’opera di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice in una memorabile versione per pianoforte e voci.

Sempre al Teatro Roma, il Concerto di Natale di venerdì 22 dicembre vedrà protagonisti gli allievi e le allieve della Scuola Comunale di Musica di Castagneto Carducci. L’inizio del Concerto è fissato alle ore 17; ad apertura della serata si esibiranno i musicisti della Banda della Filarmonica Comunale.

Alle ore 21 di sabato 23 dicembre si riapre il sipario del Teatro Roma per il Concerto di Natale della Filarmonica Comunale. L’esibizione della Banda della Filarmonica sarà diretta dal M° Luca Carducci; a seguire, allievi e insegnanti presenteranno il corso a indirizzo bandistico organizzato dalla Filarmonica.

A chiusura del programma si terrà il Concerto dell’Epifania, tradizione ormai consolidata per la Scuola Comunale di Musica che ogni anno invita ad esibirsi per l’occasione musicisti di fama nazionale e internazionale. Quest’anno, sotto la direzione del M° Cristiano Grasso, il Coro SpringTime presenterà un repertorio originalissimo, che spazierà dai tradizionali brani di Natale passando attraverso i più grandi successi: da Mina a Jovanotti a Tiziano Ferro, dai Beatles ai Duran Duran ai grandi musical. Il Concerto Coro SpringTime in Christmas Time! è fissato per sabato 6 gennaio alle 17:00 al Teatro Roma di Castagneto Carducci.

La Scuola Comunale di Musica di Castagneto Carducci, da tre anni sotto la direzione artistica del M° Federico Rovini, è da quest’anno gestita da Coop Itinera, impresa dall’esperienza ormai consolidata nei luoghi della cultura del territorio toscano. Nei suoi 41 anni di attività, la Scuola, con il costante sostegno dell’Amministrazione Comunale e delle altre realtà culturali, porta avanti un ampio progetto di formazione e di educazione musicale, attraverso la promozione e la diffusione delle arti come linguaggio accessibile, gratuito e condiviso che crei unione, libertà espressiva e valorizzazione delle diverse individualità.

Per tutte le informazioni, è possibile contattare la Segreteria della Scuola all’indirizzo email [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©