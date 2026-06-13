Concerto al femminile al Mascagni con il Soroptimist

Lunedì 15 giugno alle ore 18.00 l'Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno ospiterà la quinta edizione del “Concerto al femminile”, iniziativa promossa dal Soroptimist International Club Livorno in collaborazione con il Conservatorio Mascagni

Lunedì 15 giugno alle ore 18.00 l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno ospiterà la quinta edizione del “Concerto al femminile”, iniziativa promossa dal Soroptimist International Club Livorno in collaborazione con il Conservatorio Mascagni.

Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna nasce con l’obiettivo di riportare all’attenzione del pubblico il patrimonio musicale creato da compositrici che, pur avendo espresso personalità artistiche di grande rilievo, sono state spesso escluse dai percorsi canonici della storia della musica.

Un progetto che unisce la promozione culturale alla riflessione sul tema delle pari opportunità, da sempre al centro dell’impegno del Soroptimist.

Il concerto vedrà protagoniste le flautiste Irene Berti e Matilde Di Rienzo e le pianiste Caterina Barontini e Paola Lolaico, impegnate in un programma dedicato a tre importanti compositrici tra Otto e Novecento – Cécile Chaminade, Lili Boulanger e Mel Bonis – accanto a una pagina contemporanea della giovane autrice Alessia Barducci.

La serata si aprirà con il Concertino di Cécile Chaminade per flauto e pianoforte, per proseguire con Colori di Alessia Barducci per flauto solo.

Ampio spazio sarà poi dedicato alla scrittura pianistica di Chaminade e Lili Boulanger, con l’esecuzione di alcune delle loro pagine più significative. A concludere il programma sarà la Suite pour flûte, violon et piano di Mel Bonis, proposta nella versione per due flauti e pianoforte.

«Il Concerto al femminile rappresenta un appuntamento che negli anni ha saputo coniugare qualità artistica e sensibilizzazione culturale – sottolineano congiuntamente Conservatorio Mascagni e Soroptimist Club Livorno –. Attraverso la musica vogliamo contribuire a una più ampia conoscenza del ruolo svolto dalle donne nella storia della composizione, offrendo al tempo stesso un’importante occasione di valorizzazione per le interpreti e per il pubblico».

L’iniziativa conferma inoltre la collaborazione tra il Conservatorio Mascagni e il Soroptimist Club Livorno nella promozione di progetti che favoriscono la crescita culturale della comunità e la diffusione di una maggiore consapevolezza sul tema della parità di genere attraverso l’arte e la musica.

Concerto al femminile – V edizione Lunedì 15 giugno 2026 – ore 18.00 Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

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