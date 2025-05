Concerto Benefico della Banda Città di Livorno “Per Dare Protezione”

La Banda Città di Livorno è lieta di invitare la cittadinanza a un pomeriggio di musica e solidarietà a sostegno dell’Associazione Dare Protezione APS, che si dedica con cura e compassione all'accompagnamento delle persone nel delicato percorso del fine vita

In occasione del concerto benefico, la Banda presenterà il suo nuovo progetto “La musica si fa donna”: ideato dal direttore professoressa Alessandra Luisini, verrà intrapreso un viaggio attraverso il quale si racconterà l’evoluzione del rapporto tra la figura femminile e la musica dagli anni ’50 ad oggi.

E’ una storia complessa e affascinante, che riflette i cambiamenti sociali, culturali e politici dell’ultimo secolo. La Donna, Musa inspiratrice per compositori e cantautori, è stata e continua ad essere la protagonista indiscutibile di indimenticabili pagine di musica classica e pop. La relazione tra la figura femminile e la musica italiana dagli anni ’50 a oggi ha attraversato molte fasi, riflettendo trasformazioni culturali e sociali importanti. Alcune artiste iconiche hanno contribuito a ridefinire il ruolo della donna nella musica, sia come interpreti che come autrici.

Esamineremo il loro contributo attraverso il tempo, accostando anche Barbara Streisand, un’icona internazionale di straordinaria influenza.Durante il pomeriggio avremo anche una gradita sorpresa per il pubblico, e durante l’intervallo musicale ci sarà un piccolo monologo del Teatro Agricolo di Giovanni Balzaretti.

Dare Protezione nasce nel 2007 grazie al sentire amorevole di medici, psicologi, assistenti al lutto, counselor e volontari che – nella loro quotidianità in cure palliative – hanno “respirato sul campo” come, nella malattia grave e nell’ultimo periodo di vita, si manifesti e si intensifichi la presenza della Dimensione Spirituale.

L’ associazione riconosce la concreta necessità di prendersi cura anche di questa Dimensione, ad integrazione delle attività sanitarie, psicologiche e sociali già in essere e inizia così a dedicare risorse, competenze, esperienza, attenzione, cura e tempo al supporto dei Bisogni Spirituali nella malattia grave e nel periodo del fine vita.

