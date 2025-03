Concerto del quintetto di Gabriele Quirino con musiche di Nini Rosso

Giovedì 20 marzo alle ore 21.00, presso l'auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio statale Pietro Mascagni in via Galilei 40, concerto del quintetto di Gabriele Quirino con musiche di Nini Rosso

Giovedì 20 marzo alle ore 21.00, presso l’auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio statale Pietro Mascagni in via Galilei 40, concerto del quintetto di Gabriele Quirino con musiche di Nini Rosso nell’ambito della rassegna studentesca 8 concerti in cerca d’autore organizzata dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio e giunta alla seconda edizione.

La rassegna è iniziata il 13 marzo e terminerà il 5 giugno. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Ciascun concerto è caratterizzato dalla presenza di più gruppi formati dagli studenti spaziando dal jazz al pop e alla musica classica fino a composizioni inedite degli studenti stessi.

Il concerto del 20 marzo sarà aperto dal quartetto formato da Gianmarco Tonini, clarinetto, Tommaso Pietraperzia, chitarra, Filippo Bassetti, chitarra, e Tommaso Incerti, batteria, che eseguiranno musiche di John Coltrane e degli Soft Machine. Seguirà Gabriele Quirino con Elena Currò, viola, Federico Monzani, pianoforte, Simone Pesi, contrabbasso e Samuele Boscagli, batteria, che eseguiranno fra gli altri Concerto disperato, Ciliegi rosa, Stardust, Ballata della tromba, Uomo solo, Il Silenzio con l’eccezionale partecipazione della tromba originale appartenuta al grande artista piemontese.

Il trombettista Gabriele Quirino, diplomato al Conservatorio Pietro Mascagni col M° Marco Nesi, è infatti in tour con il suo progetto musicale Silenzio – La grande storia di Nini Rosso dedicato al grande Raffaele Celeste Rosso, noto come Nini Rosso (San Michele Mondovì, 1926 – Roma, 1944), simbolo della tromba pop e partigiano. Il progetto è sostenuto anche dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno.

Nini Rosso ha vissuto in un contesto dove nulla era scontato. La sua educazione lo ha guidato verso scelte coraggiose come quella di unirsi alla lotta partigiana durante i momenti più bui della nostra storia. Ha combattuto per la libertà con la Brigata Val Maira della 2a Divisione Giustizia e Libertà affiancando figure come Giorgio Bocca e Detto Dalmastro. Dopo questa esperienza decise che la sua vita sarebbe stata dedicata alla musica. Entrato in RAI come prima tromba dell’orchestra ritmico-sinfonica, nel 1961 Franco Pisano gli propose di sostituire Renato Rascel per cantare nel programma Studio 1 a causa dell’improvvisa malattia dell’attore. La Ballata della Tromba segnò così l’inizio del suo successo. Si esibì con Louis Armstrong, Nunzio Rotondo e contribuì alle colonne sonore di numerosi film con Piero Umiliani e altri grandi. Il suo capolavoro, Il Silenzio, ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. La sua fama ha oltrepassato i confini nazionali raggiungendo le Americhe e il Giappone dove ancora si possono trovare i suoi dischi. La sua musica continua a vivere rendendolo una figura indimenticabile.

“Cercavo informazioni su Nini Rosso per la tesi di laurea” racconta Gabriele Quirino, eccezionale talento esibitosi già in tutta Italia e, recentemente, in Slovenia e Croazia, “…ho chiesto un parere a Andrea Pellegrini, noto per la sua disponibilità. Non posso aiutarti, mi ha detto, ma posso trovarti la tromba di Nini Rosso”. Passato lo stupore, Quirino ha appurato che la tromba si trova proprio a Livorno.

Entra in gioco così Laura Brioli. Il noto soprano, concertista e docente di fama, racconta: “Provengo da una famiglia riccionese che possedeva uno dei più importanti ristoranti della città, il Calderone, sul mare; un ritrovo di artisti che, dopo gli spettacoli, venivano a cenare da noi nei mitici anni ’60 / ’70. Riccione era una meta importante per il turismo e lo spettacolo. I camerieri ci venivano a chiamare se arrivavano gli artisti: Renato Zero, Stefania Rotolo, i Mattia Bazar”. Un po’ come il Ciucheba del compianto Mauro Donati. “Nini Rosso veniva spesso al nostro ristorante dopo le serate in Romagna. Mio padre si dilettava come cantante e suonava la fisarmonica. Dopo cena usavano suonare insieme in allegria. Una sera Nini Rosso gli fece dono della sua tromba; da quel giorno è stato un cimelio per la mia famiglia. Essendo anch’io musicista, la tromba è stata donata a me. La custodisco con grande rispetto a Livorno, dove vivo e insegno”.

Così la storia del partigiano musicista tocca il Piemonte, la riviera Romagnola, il Giappone e Livorno. “Ho conosciuto Gabriele Quirino complice l’amico Andrea Pellegrini che conosceva questa storia” continua Laura Brioli. “Così la tromba appartenuta al grande Nini Rosso ha potuto risuonare. Sono felice di metterla a disposizione di questo progetto”.

Prossimo appuntamento con questo progetto, il 24 aprile a Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©