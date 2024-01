Concerto della Memoria della Banda Città di Livorno

Appuntamento domenica 4 febbraio (ore 17-18), ingresso gratuito, al Museo si Storia Naturale

La Banda Città di Livorno è la banda “storica” di Livorno, rifondata nel 1977 da Comune di Livorno , Provincia e Istituto Musicale “P. Mascagni”(tutt’ora soci della banda), nata nel solco della tradizione legata alla antica “Banda Cittadina Livornese” (1905 che ha avuto Giacomo Puccini come presidente onorario). E’ un’associazione che nasce con l’intento di promuovere e divulgare la musica a livello popolare, sonorizzando i momenti più importanti della vita della città, e a tale scopo invita la cittadinanza ad unirsi alla banda per onorare la memoria e nell’impegnarsi per un futuro di tolleranza e comprensione. A tale finalità verranno proposti 7 brani per un momento di riflessione su: la forza della resilienza (“Terezín march” appositamente arrangiata dal maestro M.Ferrini ed eseguita con struggente maestria dal 1° clarinetto A.Marconi è una composizione musicale che ha una forte connessione storica con il campo di concentramento di Terezín durante la seconda guerra mondiale), La bellezza della speranza (“La Vita è Bella”, arrangiata per banda da L.Bocci è una melodia positiva e ottimista Il cui significato è strettamente legato al messaggio del film: trovare la speranza, la gioia e la bellezza anche nelle circostanze più difficili, sottolineando la bellezza della vita nonostante le avversità; nel contesto del film il protagonista cerca di proteggere suo figlio dalla triste realtà circostante, trovando la bellezza e la gioia nelle piccole cose), La follia della guerra (“Colonel Bogey” del tenente F. J. Rickets è la colonna sonora del film del 1957 “ponte sul fiume Kwai” diretto da David Lean, un film epico che si propone di mostrare la follia della guerra e l’assurdità dell’etica militare). Verranno eseguiti anche brani caratteristici ispirati alla musica ebraica tradizionale (“Rikudim Danza n. 1” è una composizione del compositore belga Jan Van der Roost, dove il termine ebraico “Rikudim” significa “danze”, e il compositore cerca di catturare lo spirito festoso e la vivacità delle celebrazioni comunitarie attraverso questa serie di danze; “The Happy Nigun” arrangiata appositamente dal nostro clarinettista M.Taglieri che ispirata al genere tradizionale klezmer è storicamente associato a eventi gioiosi come matrimoni, festività e celebrazioni comunitarie) e una fantasia di Bacharach che anche se non direttamente legata al momento storico o alla tradizione ebraica, nasce nello stesso arco temporale e viene da noi presentata come messaggio di rinascita. Vi invitiamo a partecipare numerosi e a condividere questo momento significativo con la comunità.

Scaletta

1. COLONEL BOGEY – tenente F. J. Rickets

2. ⁠LA VITA È BELLA – Piovani

3. Medley Bacharach – Burt Bacharach

4. ⁠TEREZIN MARCH – anonimo

5. ⁠RIKUDIM danza nº1 – Jan van del Roost

6. ⁠GAM GAM – Ellie Boltbol

7. ⁠THE HAPPY NIGUN – tradiz. Kletzmer

