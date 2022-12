Concerto di Capodanno 2023, presentata la 16ª edizione

L’evento, promosso da Conservatorio Mascagni Fondazione Goldoni e Fondazione Livorno, vedrà l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Sbaffi. Il direttore Rovini: "Sarà un concerto trasversale". Il direttore Menicagli: "Appuntamento seguitissimo"

di Giulia Bellaveglia

Il Concerto di Capodanno, giunto alla sua 16esima edizione, torna ad essere protagonista negli spazi del Teatro Goldoni. L’evento, in programma domenica alle 18 e reso possibile grazie alla sinergia tra Conservatorio Pietro Mascagni Fondazione Goldoni e Fondazione Livorno, vedrà l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Lorenzo Sbaffi. “Una bella iniziativa che siamo lieti di portare avanti da 16 anni – spiega Federico Rovini, direttore del Conservatorio – e che speriamo possa andare avanti ancora per molto. Sappiamo quanto la città sia vicina al Mascagni e quanto il Mascagni debba alla città. Il concerto inoltre sarà utilissimo alla formazione musicale degli studenti”. E prosegue facendo il punto sul programma. “La scaletta strizza l’occhio ad una trasversalità dell’offerta musicale adatta alle festività. Partiremo con la celeberrima musica italiana di Rossini e Giannini, uno statunitense con origini toscane e chiuderemo con due pagine belle impegnative, Weill e Sibelius, per cui è necessaria un’importante costituzione dell’orchestra. Non voglio spoilerare i bis, annuncio soltanto che ci avvicineremo anche al nostro Mascagni e aggiungeremo un tocco proveniente dalla tradizione viennese”. “Il Concerto di Capodanno è sempre stato un momento seguitissimo – aggiunge il direttore amministrativo del Teatro Goldoni Mario Menicagli – Attualmente non abbiamo una stima delle presenze, ma fin dai primi anni è stato accolto con grande simpatia e interesse”. Alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte anche la vicepresidente di Fondazione Livorno Cinzia Pagni e il presidente Luciano Barsotti che ha voluto ricordare l’affetto che l’ente bancario ha nei confronti dell’evento e come questo si configuri quale messaggio di speranza per l’anno nuovo. I biglietti sono acquistabili sul sito o alla biglietteria del Teatro Goldoni il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 16.30 alle 19.30. Per informazioni 0586/204.290.

