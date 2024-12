Concerto di Capodanno al Goldoni

Mercoledì 1 gennaio alle 18, al Teatro Goldoni, si rinnova l’atteso appuntamento con il tradizionale Concerto di Capodanno realizzato grazie al rapporto di collaborazione che lega Fondazione Livorno, Conservatorio Pietro Mascagni e Fondazione Teatro Goldoni.

Il Concerto dell’Orchestra del Conservatorio “P. Mascagni”, diretta dal maestro Lorenzo Sbaffi, anche quest’anno offrirà un programma festoso e brillante di sicuro gradimento per iniziare l’anno con gioia.

“Conoscete un metodo migliore della danza per celebrare un passaggio, per pronunciare un auspicio di novità all’insegna della bellezza? – spiegano dal Conservatorio Mascagni – Stavolta però non aspettiamoci polche e Danubi blu: le scelte di questo programma sono state compiute con grande scrupolo nell’intento di farci conoscere pagine meno consuete, ma anche di portarci in nuovi mondi sonori, molto diversi fra loro. Incontreremo così spunti di folclore armeno nella Russia sovietica, un finlandese alle prese con il valzer, un messicano che importa idee musicali da Cuba. L’elemento dominante è il balletto, ma anche la danza popolare; l’orchestra cambierà spesso veste esibendo massima versatilità ed effetti cangianti.”

Il concerto per il Capodanno 2025 risuonerà dunque all’insegna dell’interculturalità e propone in apertura una composizione dal tema fortemente adatto all’occasione. Si compirà così un viaggio fatto di emozioni inaspettate, in cui la danza è cura dell’anima. Un percorso che ci porterà ad esplorare con mente aperta nuovi colori e forme diverse.

“La musica ha il potere di connettere le persone evocando emozioni, con un linguaggio universale che trascende barriere culturali e linguistiche – dichiara Luciano Barsotti Presidente della Fondazione Livorno – mai come in questo momento, così denso di ombre e carico di tensioni, ce n’è stato bisogno. Questo concerto di Capodanno che ogni anno Fondazione Livorno offre alla città, insieme a Fondazione Teatro Goldoni e Conservatorio Pietro Mascagni, giunto ormai alla 19° edizione, non poteva mancare: una serata di emozioni da vivere insieme con l’augurio di un anno migliore, di pace, di convivenza e di umanità.”

Programma: Arturo Márquez Conga del Fuego Nuevo Arturo Márquez Danzón n. 2 Jean Sibelius Valse triste op. 44 n. 1 Jean Sibelius Suite Mignonne op. 98° Aram Il’ič Chačaturjan Danza delle sciabole Aram Il’ič Chačaturjan Adagio da Spartacus Pëtr Il’ič Čajkovskij Ouverture-Fantasia in si min. da Romeo e Giulietta.

Biglietti posto unico 10€. La biglietteria del Teatro è aperta il martedì e giovedì 10/13 e mercoledì venerdì, sabato 16.30/19.30, nei giorni di spettacolo due ore prima dell’inizio. Vendita on line su goldoniteatro.it e ticketone.it

