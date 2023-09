Concerto di Gong per il benessere

Paola Bientinesi e Roberta Bottari eseguiranno venerdì 15 settembre dalle 18 alle 19, il Concerto di Gong per il benessere, un vero e proprio concerto a quattro mani per sperimentare il potere dei suoni e delle vibrazioni dei gong

Nell’ambito della Festa dello Sport “Articolo 33” che si svolgerà alla Terrazza Mascagni nel prossimo fine settimana, il primo giorno della manifestazione salta agli occhi un particolare appuntamento: nel Gong Space Paola Bientinesi e Roberta Bottari eseguiranno venerdì 15 settembre dalle 18 alle 19, il Concerto di Gong per il benessere, un vero e proprio concerto a quattro mani per sperimentare il potere dei suoni e delle vibrazioni dei gong.

Il gong, usato da migliaia di anni e riscoperto in Occidente negli ultimi decenni come importante strumento di benessere è unico, capace come forse nessun altro strumento musicale di produrre una moltitudine di suoni e vibrazioni che agiscono sulla persona nella sua interezza, rigenerando corpo e mente, trasformando energie stagnanti, aiutando ad attivare processi di auto-guarigione, aprendo nuovi mondi interiori.

Paola Bientinesi: Suonoterapeuta e counselor.

Roberta Bottari: Suonoterapeuta, trainer, supervisione, operatrice in discipline bionaturali.

Evento gratuito. È consigliato portare un tappetino, un cuscino ed una coperta per una migliore fruizione dell’esperienza.

