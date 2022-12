Concerto di Natale a Fonti del Corallo con i The New Choir & Tornado Band

Sarà un appuntamento pre-natalizio ideato per lasciarsi avvolgere dalla musica, da momenti di animazione e da parentesi di riflessione da dedicare alla solidarietà ed alla beneficienza. Con una “scaletta” di brani suonati dal vivo che hanno fatto la storia del pop, del rock e del gospel mondiale i “The New Choir & Tornado Band” daranno vita sabato pomeriggio (inizio alle 16,30) ad un concerto di Natale a Fonti del Corallo, con due interventi dal forte impatto emozionale, grazie ad un repertorio incentrato sulla musica pop ma con contaminazioni di generi come il gospel e la musica cantautoriale. Fondato nel 2012, il “The New Choir & Tornado Band” è un ensemble livornese formato da circa venticinque coristi e cinque musicisti, fa parte della associazione TuttinMusica APS ed è da sempre impegnato in ambito sociale avendo organizzato e partecipato a iniziative volte alla raccolta fondi per associazioni tra cui l’ADMO, AIRCS, ASHaL, Medici Senza Frontiere, Ospedale Meyer di Firenze, Vite Onlus, Unione Italiana Ciechi, I sogni di Jo. Diretti da Noemi Pacini, compongono la band Gaetano Mastrorilli (tastiere), Giandomenico Mastroeni (chitarra acustica), Luigi Ridolfi (chitarra elettrica), Fabrizio Mazzeo (basso elettrico) e Fabio Giannitrapani (batteria).

Il loro concerto sarà preceduto ed intervallato da momenti di intrattenimento, curati dall’animatore Alby e dalle “aiutanti di babbo Natale”, ovvero le Miss Livorno in versione natalizia che si presteranno a coinvolgere i presenti in giochi e shooting fotografici nella hall del Centro Commerciale ed anche nei singoli negozi della Galleria. Non mancherà Babbo Natale, che si presterà a farsi fotografare con piccoli e grandi: oltre a dolciumi e caramelle, il babbo Natale di Fonti del Corallo elargirà (gratuitamente) anche la foto appena scattata. Saranno inoltre presenti al pomeriggio natalizio a Fonti del Corallo, con un proprio stand, le associazioni aderenti al progetto In Cammino con Noi, formato da AIDP (Associazione italiana persone down), AUTISMO LIVORNO E VOLARE SENZ’ALI, realtà livornesi operative nella tutela dei bambini, dei ragazzi e adulti con gravi disabilità, alla quale verrà consegnato a fine evento, dalla direzione del Centro Commerciale, un assegno a sostegno della encomiabile attività svolta. Un atto di solidarietà a coronamento di una giornata per tutta la famiglia: sostanzialmente, infatti, si tratterà di un evento dove tutti potranno cantare, ascoltare buona musica, rimanere coinvolti nel clima natalizio, giocare e riflettere. Un Natale per “Tutti in…musica, bellezza e solidarietà”.

