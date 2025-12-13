Concerto di Natale ad Antignano
Il concerto, inserito nel calendario delle iniziative natalizie del quartiere, propone un percorso musicale di alto valore artistico e simbolico
L’Associazione Vivi Antignano, con la compartecipazione del Comune di Livorno, presenta il “Concerto per un dialogo di pace”, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:30 nella Pieve di Santa Lucia, in Piazza del Castello ad Antignano. Il concerto, inserito nel calendario delle iniziative natalizie del quartiere, propone un percorso musicale di alto valore artistico e simbolico, incentrato sui temi della pace, della memoria e del dialogo tra i popoli. Protagonisti della serata saranno Massimo Signorini (fisarmonica) e Stefano Agostini (flauto), interpreti di un programma che attraversa epoche e culture musicali differenti: dal canto sacro armeno di epoca medievale alle composizioni di autori quali Diego Ortiz, William Byrd, Marin Marais, Pietro Nardini, Jules Massenet, Ernst Bloch, Astor Piazzolla, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. Un momento particolarmente significativo del concerto sarà dedicato alla memoria dei bambini vittime delle guerre, a sottolineare il valore universale della musica come strumento di riflessione e speranza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli esercenti del paese, il supporto di Misericordia Livorno Sud Antignano, Fratres Donatori di Sangue e CONAD, a conferma di una collaborazione attiva tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio. Ingresso libero.
