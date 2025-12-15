Concerto di Natale alle Fonti del Corallo

I cori Monday Girls e Spring Time di Cristiano Grasso si esibiranno venerdì 19 dicembre alle 18

Un viaggio tra emozioni e ricordi: venerdì 19 dicembre alle ore 18 al centro commerciale Fonti del Corallo è in programma il concerto di Natale organizzato dall’agenzia Scorpio Comunicazione e Pubblicità e promosso dalle Fonti del Corallo. I cori Monday Girls e Spring Time, nati sotto la direzione del Maestro Cristiano Grasso che ne cura tutti gli arrangiamenti, sono due realtà molto conosciute nella nostra città ma, vista la lunga storia delle due compagini corali labroniche, ha ormai decisamente superato i confini della nostra città. Si sono esibiti infatti anche in Francia, Belgio, Croazia e Slovenia e in molte città italiane, raccogliendo sempre un entusiasmante riscontro ed apprezzamento. La forza del coro SpringTime e del Coro Monday Girls, sta nell’originale proposta di un repertorio Pop e Rock incentrato sull’energia ma sempre su un piano musicale di qualità. Grandi successi italiani e internazionali, da Mina ad Adele a Madonna, dai Beatles ai Coldplay, da Tiziano Ferro a Grignani e Biagiotti, in questa versione natalizia ovviamente trovano spazio i grandi classici del Natale! E – come sempre nei concerti dei cori Spring Time e Monday Girls – i coristi d’eccezione saranno gli spettatori che il Maestro Grasso coinvolge in ogni concerto considerando il canto e la musica come pratica sociale e di aggregazione. Fonti del Corallo e l’agenzia Scorpio srl augurano dunque buone feste con questo evento per un pubblico di ogni età nel grande spazio agorà del centro commerciale di Porta a Terra.

