Concerto di Natale de “I Furminanti” alla nuova Barrocciaia

Martedì 23 novembre I Furminanti augureranno buon Natale con un concerto nella nuova Barrocciaia in piazza Cavallotti. Musica anni 70 e i migliori cantautori italiani eseguiti magistralmente dalla cover band più longeva di Livorno per una serata tutta da ballare. Nuova gestione per lo storico locale in zona mercato, acquistato dalla norcineria Battaglia. A partire dalle 21 panini, vino e taglieri e il concerto. Gradita la prenotazione allo 0586 082660.

