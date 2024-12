Concerto di Natale dei The Joyful Gospel Ensemble

Il concerto di domenica 15 dicembre, alle 17.00 in piazza Grande, è gratuito ed è organizzato dalla stessa Associazione Corale Joyful con il patrocinio e la partecipazione del Comune ed è inserito nel “Progetto For Peace, Musica per la Pace e la Solidarietà”

Dopo il grande successo degli scorsi anni sarà ancora il Gospel, la musica dell’anima, a riportare grandi emozioni a Livorno. E lo farà con l’importante appuntamento di domenica 15 dicembre alle ore 17,00 in piazza Grande dove, sul palco, tornerà, per il tradizionale concerto di Natale, “The Joyful Gospel Ensemble”, gruppo dal sound trascinante che, con i suoi 60 coristi e cantanti solisti, si esibirà in uno spettacolo di grande forza, ricco di suggestioni e atmosfere. Diretto da Riccardo Pagni, “The Joyful Ensemble” proporrà uno spettacolo sempre su ritmi altissimi e con una tensione emotiva che ogni volta viene pienamente condivisa con il pubblico, trasmettendo tutta la magia dei brani eseguiti, il suo indiscutibile fascino e la sua capacità di accarezzare cuori e menti, emozionare e divertire allo stesso tempo.

Ogni canzone una storia diversa, tanti gli omaggi musicali che i Joyful tributeranno a grandi artisti tra i quali Michael Jackson, The Beatles, Tina Turner, Rem, The Queen, Coldplay, Rod Stewart, Aretha Franklyn, Ray Charles, Stevie Wonder ed altri, con ballate struggenti e solenni alternate a brani ritmici molto trascinanti, ed esplorando con attenzione un repertorio particolarmente variegato e coinvolgente, capace di toccare l’anima. Un viaggio emozionante che va oltre il semplice ascolto. “The Joyful Ensemble” ha alle spalle un’intensa attività concertistica, con oltre 400 concerti all’attivo e 7 dischi pubblicati ed è ormai considerato uno dei gruppi corali più seguiti ed apprezzati, un grande successo che ha portato il coro a esibirsi ben oltre i tradizionali circuiti di quel genere musicale. A Novembre al Teatro Goldoni di Livorno i Joyful hanno portato in scena “ In My Dreams”, spettacolo dedicato all’Amore in tutte le sue sfumature, molto apprezzato dal pubblico. La scorsa settimana il gruppo si è esibito a Forte dei Marmi e Cecina e nelle prossime settimane sarà protagonista di spettacoli a Castelfalfi (FI), Camogli (Ge) e Bardi (Parma). Il concerto di domenica è gratuito ed è organizzato dalla stessa Associazione Corale Joyful, con il Patrocinio e la partecipazione del Comune di Livorno ed è inserito nel “Progetto For Peace, Musica per la Pace e la Solidarietà”, giunto alla sua 18ma edizione e dedicato quest’anno ad A.I.R.C.S. (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante), che sarà presente in piazza Grande con una propria postazione.

