Concerto di Natale del Coro Del Corona

La Rassegna di Polifonia Città di Livorno si svolgerà con il patrocinio e compartecipazione del Comune di Livorno. L’ingresso è gratuito, la cittadinanza è invitata

Martedì 20 alle 21.15 nella chiesa della SS. Trinità dei Frati Minori dei Cappuccini, in piazza Gavi, si terrà il concerto di Natale del Coro Rodolfo Del Corona diretto dal M° Luca Stornello, che quest’anno sarà anche l’evento di apertura della XIX Rassegna di Polifonia Città di Livorno che vedrà all’interno del suo cartellone 5 concerti con cadenza mensile in cui sfileranno ensemble vocali di altissimo valore artistico. Segnaliamo il secondo appuntamento della Rassegna che si svolgerà presso il Teatro Goldoni- Goldonetta il 12 gennaio ore 21 con Odhecaton diretto dal M° Paolo Da Col richiamando l’attenzione a livello nazionale degli appassionati della polifonia.

Ritornando al Concerto di Natale a cura del Coro Rodolfo Del Corona il programma, che il M° Stornello ha scelto per questa edizione, rispecchia la varietà che caratterizza le proposte del Coro, e alterna brani oramai consolidati nel repertorio con altri di recente acquisizione, in un percorso che attraversa – in tre momenti – la musica antica, contemporanea, e di matrice popolare: un viaggio ricco di suggestioni, che porterà l’ascoltatore a contatto con le grandi potenzialità dello strumento voce e aiuterà a calarsi nello spirito del Natale. La Rassegna di Polifonia Città di Livorno si svolgerà con il patrocinio e compartecipazione del Comune di Livorno. L’ingresso è gratuito, la cittadinanza è invitata.

Condividi: