Concerto di Natale in Duomo

Sabato 21 dicembre alle ore 21, in Cattedrale, si terrà il consueto Concerto di Natale del Coro Del Corona diretto da Luca Stornello. Ingresso gratuito

Appuntamento natalizio per la XXII Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, organizzata dal Coro Rodolfo Del Corona APS con la direzione artistica del M° Luca Stornello e sostenuta e patrocinata da molte realtà cittadine e non solo: in primis Comune di Livorno, Regione Toscana, Lem, Fondazione Livorno, Teatro Goldoni, Diocesi di Livorno, Associazione Cori della Toscana, Sillabe, Caritas, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Associazione Borgo dei Greci, Ques. Sabato 21 dicembre alle ore 21, in Cattedrale, si terrà il consueto Concerto di Natale che il Coro Del Corona, con il suo direttore Luca Stornello, offre alla cittadinanza. Quest’anno il concerto assume una veste nuova: nello spirito che caratterizza la Rassegna di Polifonia, si è scelto di aprire anche l’appuntamento natalizio all’ospitalità.

Il coro organizzatore si unirà all’Ensemble Vocale Palestrina e alla Vivace Orchestra Città di Grosseto sotto la direzione del M° Massimo Merone, violinista e direttore di grande qualità, per dar vita a una serata mozartiana che, passando per due Sonate da Chiesa e per il “Laudate Dominum” tratto dai Vespri K 339, culminerà nell’esecuzione della celeberrima “Messa dell’Incoronazione” K 317.

Un programma di grande impatto e sicuro interesse, nel segno del genio settecentesco e dell’incontro tra le due formazioni corali, coadiuvate dall’orchestra e impreziosite dalle voci soliste di Silvia Bassi e Barbara Marchetti (soprani), Luana Viciani (contralto), Marco Rencinai (tenore), Marco Benucci (basso). Anche per questa XXII edizione, l’Associazione Coro Rodolfo Del Corona ha stretto una collaborazione con la Fondazione Caritas e la Caritas di Livorno. Polifonia e solidarietà si intrecciano: all’apertura del concerto, i delegati delle due realtà presenteranno un progetto promosso a favore di chi, nel nostro territorio, vive situazioni di disagio. Ingresso gratuito, come tutti gli appuntamenti della Rassegna, nello spirito di massima diffusione della cultura che da sempre anima i promotori dell’iniziativa.

