Concerto d’organo e voci alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 30 dicembre sempre alle ore 21,15 un altro grande concerto d’Organo sul meraviglioso strumento di Antonio Ducci del 1837 con l’inserimento di due importanti voci liriche quella del soprano Barbara Terreni e del mezzosoprano Chiara Manese

Dopo il bellissimo concerto d’organo tenutosi mercoledì 27 dicembre scorso nella cornice della chiesa di Santa Caterina di Livorno, si replica sabato 30 dicembre sempre alle ore 21,15 un altro grande concerto d’Organo sul meraviglioso strumento di Antonio Ducci del 1837 con l’inserimento di due importanti voci liriche quella del soprano Barbara Terreni e del mezzosoprano Chiara Manese. A presentare il concerto questa volta sarà il maestro David Boldrini, pianista, maestro d’organo, compositore e direttore d’orchestra che cura anche la direzione artistica dell’evento. Pianista, direttore d’orchestra e compositore dalla carriera internazionale, Boldrini è anche instancabile ideatore di progetti mirati alla divulgazione del teatro d’opera, «un patrimonio culturale straordinario, italiano ma anche universale, che sa arrivare al cuore di tutti e creare ponti tra popoli e generazioni».

Nato nel 1974 a Empoli, Boldrini si è diplomato con lode e menzione d’onore al Conservatorio “Cherubini” di Firenze in Pianoforte e in Organo e Composizione organistica. Si è perfezionato con Bruno Canino, Vincenzo Balzani, Paul Badura Skoda, Pier Narciso Masi, ha vinto numerose competizioni e ha poi intrapreso una brillante carriera solistica che lo ha portato a esibirsi su palcoscenici prestigiosi quali la Carnegie Hall di New York, l’Auditorium Cantoral di Città del Messico, la Kioko Hall di Tokyo e la Cité de la Musique di Parigi. Intensa anche la sua attività come camerista – ha collaborato con Katia Ricciarelli, Andrea Bocelli, Bruno Canino e Franco Mezzena – e come direttore d’orchestra sul podio di numerose compagini tra cui l’Orchestra di Craiova, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino Formazione, l’Orchestra Filarmonica di Medellin e l’Orchestra da Camera Fiorentina. Tra le sue composizioni recenti: lo Stabat Mater, la Messa A.D. 2016 (incise per Movimento Classical), l’opera lirica L’Amante (prima assoluta al Teatro del Costone di Siena nel 2017) e il cortometraggio lirico Il Formaggio (prima assoluta al Teatro Odeon di Firenze nel 2020, poi cartone animato prodotto da Okubo Station).

Programma

D Zipoli Sonata in Do maggiore

J S Bach A Vivaldi Concerto in fa maggiore Bwv 978

L. Cherubini Sonata per l organo a Cilindro

V.Bellini Sonata

G. Donizetti Grande Offertorio

Padre Davide Da Bergamo Sinfonia col tanto applaudito inno popolare.

L’ingresso al concerto è libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©