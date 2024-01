Concerto “Il Salotto Romantico” alla Bottega del Caffè

Fabio Campana, chi era? Percorrendo la strada alle spalle dell’edificio de “Il Tirreno” qualcuno si è mai chiesto chi era? Era un livornese, musicista ed alla metà dell’ottocento era famosissimo, compose intere opere liriche e moltissime arie da Salotto. La sua era un’epoca in cui i salotti borghesi si affermarono e vivere il “salotto letterario”, o riunirsi per ascoltare grandi cantanti di passaggio divenne una piacevole ed attesa occasione. Operisti famosi come Donizetti, Puccini, Mascagni, composero numerose arie da far ascoltare in queste riunioni, ma accanto a questi grandi vi furono intere schiere di compositori allora famosi che composero vere delizie per il piacere di padroni di casa ed invitati. La Bottega del Caffè, in collaborazione con il CESVOT, ha deciso di dedicare un pomeriggio alla riscoperta di alcune di queste piacevoli composizioni ed ha intitolato questo concerto il “Salotto Romantico” al cui interno si potrà ascoltare un’attenta scelta di brani canori che abbracceranno circa un secolo, tanto più o meno durò questo tipo di intrattenimento. A dare voce a queste arie sarà il Soprano Francesca Scarfi, giovane e brillante cantante lirica che annovera al suo attivo collaborazioni con importanti teatri in Italia ed all’estero, al suo fianco si esibirà il Basso Paolo Morelli, attivo da oltre quarant’anni nel suo ruolo canoro. L’accompagnamento sarà garantito dal pianista Giorgio Maroni, interprete raffinato di questo ampio e piacevole repertorio. Dei vari autori sarà presentata una breve biografia e alcune arie, a sottolineare la maestria compositiva di questi musicisti che furono tra i più famosi della loro epoca. Oltre Campana chi sarà ascoltato ? Ecco il resto dell’elenco : Francesco Paolo Tosti, Luigi Denza, Giacomo Puccini, Stanislao Gastaldon, Pietro Mascagni, Stefano Donaudy e Ottorino Respighi. Curiosi di scoprire quali arie saranno presentate? Speriamo di si, ed allora segnatevi data ed orario del Concerto : mercoledì 24 alle ore 17, alla Bottega del Caffè, Viale Caprera 35, Livorno. L’ingresso è a libera offerta. Se volete ascoltare bella ed amena musica, questa è un’occasione da non perdere. Non mancate.

