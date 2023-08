Concerto in favore del popolo siriano a Montenero

Il concerto è in programma sabato 2 settembre alle 21 al Santuario di Montenero, sotto la direzione del M° Sandro Mecarelli con la partecipazione del M° Don Simone Barbieri al flauto traverso, del M° Marinella Russo all'arpa, del M° Nicolò Roffi al violino, e del M° Michele Roffi al contrabbasso

Fondazione AVSI, Onlus che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 40 paesi, inclusa l’Italia, lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo suo e della sua comunità, anche in contesti di crisi ed emergenza.

Nel 2017 AVSI é stata presente in Siria il progetto “Ospedali Aperti” per aiutare il popolo siriano durante la guerra. Oggi dopo il Covid, il colera ed il terremoto vuole aiutare questo popolo così martoriato attraverso un concerto vocale e strumentale che si svolgerà sabato 2 settembre alle 21 al Santuario di Montenero, sotto la direzione del M° Sandro Mecarelli con la partecipazione del M° Don Simone Barbieri al flauto traverso, del M° Marinella Russo all’arpa, del M° Nicolò Roffi al violino, e del M° Michele Roffi al contrabbasso.

Con le offerte che verranno raccolte si contribuirà ad alleviare le sofferenze non solo materiali, sociali ed economiche, ma anche a ridare speranza a chi ha perso tutto.

