I The Joyful cantano in ospedale, concerto dedicato alle donne

Foto Francesco De Martino

La storica realtà corale della città diretta dal maestro Riccardo Pagni porta la forza e l'energia del gospel fuori dai palcoscenici tradizionali valorizzando la musica come strumento di partecipazione, solidarietà e vicinanza

Nel mese dedicato alle donne, The Joyful Gospel Ensemble promuove un progetto musicale e sociale che porterà la forza e l’energia del gospel in tre luoghi simbolici del territorio: un centro commerciale e due ospedali. Tre concerti gratuiti e aperti al pubblico, pensati come momenti di vicinanza e gratitudine verso le realtà che ogni giorno lavorano per la tutela, la dignità e la salute delle donne. L’iniziativa nasce dall’Associazione Corale Joyful e ha ricevuto il patrocinio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, con la collaborazione del Centro Commerciale Parco Levante. Il primo appuntamento è previsto il 7 marzo alle ore 17.00 al Centro Commerciale Parco Levante di Livorno ed è dedicato all’Associazione Ippogrifo, da oltre 30 anni al fianco delle donne con una continua e instancabile attività di aiuto e sostegno, tra cui il Centro Antiviolenza Ippogrifo. L’associazione è impegnata nel supporto alle donne di tutte le età e provenienze geografiche che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza: domestica, economica, sessuale, psicologica e verbale. Il secondo concerto si terrà il 13 marzo alle ore 15.30 all’Ospedale di Cisanello di Pisa (nella zona del punto ristoro) ed è dedicato al Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, che lavora per il rispetto delle pari opportunità e contro il mobbing, con l’obiettivo di garantire parità, benessere lavorativo e contrastare le discriminazioni.

L’evento è inserito anche nel progetto “Marzo delle Donne”, voluto e organizzato dallo stesso Comitato. Il terzo appuntamento è in programma il 19 marzo alle ore 17.00 all’Ospedale di Livorno (Giardino delle Magnolie, ingresso Direzione Centrale) ed è dedicato a “Livorno Donna Salute e Cultura”, un’associazione di volontariato che persegue fini di solidarietà sociale, culturale e sanitaria sulle tematiche legate al tumore al seno e, più in generale, alla salute della donna. L’associazione opera anche attraverso la collaborazione con il Ce.Ri.On, una struttura regionale che si occupa della riabilitazione della donna mediante l’aiuto di terapisti, psicologi, medici, infermieri e volontari, con l’obiettivo di dare sollievo al dolore e ridurre il disagio sociale e psicologico. The Joyful Gospel Ensemble, realtà corale storica della città di Livorno diretta dal maestro Riccardo Pagni, vanta un’intensa attività concertistica con centinaia di concerti e numerosi progetti musicali e solidali all’attivo. Il repertorio spazia dai grandi classici del gospel fino a reinterpretazioni di celebri brani pop della musica internazionale, in spettacoli caratterizzati da grande energia e forte coinvolgimento del pubblico. Con questa iniziativa i Joyful ribadiscono il valore della musica come strumento di partecipazione, solidarietà e vicinanza, portando la loro performance fuori dai palcoscenici tradizionali e dentro luoghi della vita quotidiana, accanto alle associazioni e a chi lavora ogni giorno per il benessere delle persone. I concerti sono gratuiti.

