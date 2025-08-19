Concerto lirico a Montescudaio

Il concerto, presentato da Franco Bocci, vede la partecipazione del soprano Roberta Ceccotti e del Tenore Massimo Gentili accompagnati al pianoforte dal M° Stefania Casu. Ingresso libero

Il programma proposto in questo concerto è una riflessione sul tema del sacro attraverso sia brani di musica sacra sia brani tratti dal repertorio operistico. Il Melodramma è costruito attorno ad un sentimento di riflessione interna molto forte, ad un intimismo che può essere pacato o irato, crudo o soffice. Molto spesso i momenti più sentiti, emotivamente più forti, più “lirici”, sono accompagnati da una preghiera. Credo che il sentimento religioso sia nelle opere talmente radicato e intrinseco alla materia da meritare una menzione, anche perché alcune delle pagine più belle riguardano momenti di preghiera veramente intimi e per questo spesso splendidi e commoventi, che siano rivolte a Dio o agli dei pagani, alle stelle come alla Madonna. Tra i brani che ascolteremo ricordiamo l’”Ave Maria” dall’Otello di G. Verdi, “Ave Maria “

sull'intermezzo di Cavalleria Rusticana di P. Mascagni, La Vergine degli angeli da "La forza del destino" di G. Verdi, Casta Diva da "Norma" di V. Bellini e altri ancora. Non mancheranno naturalmente le più celebri invocazioni alla Madonna, come l'Ave Maria di Gounod, e brani sacri.

