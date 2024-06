Concerto Lirico alla Bottega del Caffè

La Bottega del Caffè propone un nuovo concerto lirico, dal titolo “Riflessi Vocali”, che presenterà un ampio programma che spazia da Vivaldi a Puccini, passando per Marcello, Handel, Gluck, Mozart, Saint-Seans, Verdi, Offenbach e Faurè. L’occasione nasce dal voler presentare per la prima volta a Livorno un giovane Mezzosoprano che viene dalla Russia. Le voci liriche russe, si sa, sono sempre state importanti nei settori gravi e tale è la natura di Tatiana Paramonova, allieva di Rosa Perez Suarez, Soprano spagnolo, ma abitante a Livorno da vari anni e noto in città per le sue grandi qualità canore. Rosa Perez è un’interprete attenta e raffinata, con un ampio repertorio, in attività da diversi anni, sia in Teatro che in Sala da Concerto, si è fatta apprezzare in ruoli quali : Norma, Violetta Valery, Susanna, Donna Anna, molti altri e recentemente è stata Santuzza anche a Livorno. Questo che potremmo definire recital, vedrà Tatiana Paramonova impegnata su brani che spaziano dal Barocco al primo novecento, in repertori spesso lontani tra loro, per questo la sua insegnante ha pensato di inserire brani che servano da cesura tra un periodo e l’altro, introducendo nel concerto la sua presenza e quella di Paolo Morelli, Basso molto conosciuto in città per la sua lunga attività canora. Appuntamento quindi a domenica 9 giugno 2024 alle ore 21 per avere il piacere di ascoltare una giovane cantante russa che ha deciso di specializzarsi nella nostra città, accanto ai conosciuti Rosa Perez Suarez come Soprano e Paolo Morelli come Basso, accompagnerà al piano il Maestro Giorgio Maroni. L’ingresso sarà a libera offerta. Si consiglia ai melomani di non perdere questa occasione

