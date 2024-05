Concerto lirico di benvenuto per i crocieristi

Come in occasione dell’ultimo grande afflusso di crocieristi nella nostra città, domenica 5 maggio la Fondazione Goldoni presenterà in piazza del Municipio un concerto lirico di benvenuto.

Questo il programma

Orario 10.15-12.30

Soprano: Veronica Niccolini

Controtenore: Tommaso Alfaroli

Mezzosoprano: Diana Turtoi

Al Pianoforte Gianni Cigna

Presenta Paolo Noseda

Saranno esposti alcuni costumi di scena della sartoria Goldoni.

Contestualmente in piazza Grande si esibirà la Banda città di Livorno con orario 9.00- 10.30 e alle 11.30 in piazza Cavallotti.

